Erdoğan içkinin ÖTV'sine zam yaptı, 3 Ocak'ta bir zam daha gelebilir

Alkollü içecekler ile nargile tütünün özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı ve asgari maktu vergi tutarlarında artışa gidildi.

Karar Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, alkollü içeceklerde 1269,73 lira olan asgari maktu vergi tutarı 1428,44 liraya yükseldi. Nargile tütünlerinde de asgari maktu vergi tutarı 0,34 liradan 0,56 liraya çıkarıldı.

Rakı ve bira kapsam dışı tutuldu. Kararda 3 Ocak’ta yapılacak otomatik ÖTV artışına değinilmedi. Bu nedenle içkiye 3 Ocak’ta bir zam daha gelebilir.

Nargile tütünlerinde nispi vergi sıfıra indirildi

Distile alkol kategorisinde yer alan alkollü içeceklerden en fazla tüketilen rakı ile viskinin bir litresindeki ÖTV tutarları eşitlendi. Bunun dışında kalan diğer distile alkol kategorisindeki içeceklerden rom, votka gibi diğer yüksek alkollü içeceklerin de ÖTV'si aynı oranda artırıldı.

Ayrıca, nargile tütünlerinin vergilemesinde de nispi vergi yerine tamamen maktu vergiye geçildi. Bu kapsamda nargile tütünlerinde nispi vergi sıfıra indirilerek, buradaki kaybın telafi edilmesi ve fiili fiyatlara uygun ÖTV alınması için asgari maktu vergi tutarı yeniden tespit edildi.

(HA)