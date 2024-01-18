Erdoğan'ı ülkesine davet eden İskoçya Başbakanı ağır eleştiri altında

İskoçya Başbakanı Humza Yousaf'ın, Aralık'ta Dubai'de bir araya gelen COP 28 BM İklim Zirvesi'ndeki özel görüşmede Tayyip Erdoğan'ı İskoçya'ya davet etmesi koalisyon ortakları ve muhalefet partilerinin sert eleştirileriyle karşılandı.

Yousaf eleştirilere karşın Erdoğan'ı İskoçya'ya davetini savunuyor.

Geçtiğimiz hafta The Herald gazetesinin yayımladığı Erdoğan ve Yousaf arasındaki görüşmelere ilişkin e-posta ve WhatsApp mesajlaşmalarından, ikilinin bir buçuk saati aşan görüşmeleri sırasında Yousaf'ın Erdoğan'a ziyaret davetinde bulunduğu, İskoç Dışişleri görevlilerinin de Birleşik Krallık hükümetindeki mevkidaşlarını e-postalarla bilgilendirdikleri ortaya çıkmıştı.

Yazışmalardan Yousaf'ın yeterli brifing almaksızın ve İskoçya hükümet görüşüne ilişkin belge, henüz kıdemli memurlarca elden geçirilip Başbakan'a sunulmadan önce Erdoğan'la görüşmeye girişmiş olduğunun anlaşılması Londra ve Edinburgh'ta tartışmalara yol açmıştı.

Erdoğan'ın sicili

Belgelerin ortaya çıkması sonrasında hükümet ortağı İskoçya Yeşiller Partisi Milletvekili Ross Greer, Başbakan'ın yorumlarını eleştirdi. Greer, X'teki, paylaşımında Erdoğan yönetimini "Kürtleri etnik temizliğe tabi tutmak", Suriye ve Irak'ta sivillere saldırmak, muhalif politikacıları "saçma suçlamalarla" hapse atmak ve bağımsız medya ve insan hakları kuruluşlarını kapatmakla suçladı.

Greer, İskoçya hükümetinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin veya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "kırmızı halı sermeyeceğini" söyledi.

Yousaf: "NATO'da müttefik değil miyiz?"

Humza Yousaf ise Erdoğan'ı İskoçya'ya davetini savunarak Erdoğan'a davetin Türkiye'nin eşinin akrabalarına kısa süreli mülteci statüsü tanımış olmasıyla ilgisi olduğu iddialarını reddediyor. Yousaf'ın aynı zamanda İskoçya Ulusal Partisi milletvekili de olan Filistin kökenli eşi Nadia El-Nakla, Gazze'de kalıcı ateşkesin yanı sıra Gazze'de sıkışan aile üyelerinin çatışma bölgesinden çıkartılması için gösterdiği çabalarla biliniyor.

İskoçya Başbakanı eğer daveti kabul edilirse Erdoğan'la görüşmesinde insan haklarına ilişkin kaygıları "başka ülkelerin liderleriyle buluştuğunda genellikle yaptığı gibi" dile getireceğini söyledikten sonra "Ancak bunu bizim de diğer ülkeler gibi insan hakları yolculuğunda olduğumuzu kabul ederek yapıyoruz." dedi.

Buna karşılık, İskoçya Ulusal Partisi'nin Kürdistan doğumlu milletvekili Roza Salih, Yousaf'ın Türkiye'nin Rojava'ya yönelik saldırıları sırasında Erdoğan ile yaptığı görüşmesini "iğrenç" olarak niteliyor.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı, eski Başbakan David Cameron'un da Erdoğan'ın kendisinden habersiz İskoçya'ya davet edilmesinden rahatsız olduğu haberlerine ilişkin sorulara Yousaf, "Erdoğan Birleşik Krallık'a geldiğinde neden İskoçya'ya da gelmesin?" diyerek yanıt veriyor.

"İskoçya, NATO müttefikiyle ve elbette iş yapmak ve ticaret yapmak istediğimiz biriyle neden iletişim kurmaya çalışmasın?"

İskoçya Muhafazakar Partisi vekillerinden Donald Cameron ise, "Halk, özellikle bir dizi konudaki sicili de göz önüne alındığında, Humza Yousaf'ın Erdoğan'ı İskoçya'ya davet etme konusunda sınırları aşıp aşmadığını sorgulayacak," diyor

Erdoğan, 2018'de Birleşik Krallık'a üç günlük resmi bir ziyarette bulunmuş ve Buckingham Sarayı'nda Kraliçe ile bir araya gelmiş, dönemin Başbakan'ı Theresa May ile birlikte bir basın toplantısı yapmıştı.



(AEK)