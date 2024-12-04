Erdoğan'ı protesto ettikleri için tutuklanan gençler: Filistin’e destek olun

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşması sırasında protesto eden 9 Filistin aktivisti tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazeteci Metin Cihan, gençlerin cezaevinden gönderdikleri mesajlarını paylaştı.

Metris Cezaevi’nde bulunan Emre Tekinkaya mesajında, "Hukuksuzluklar, tehditler ve tüm olumsuz ithamlara rağmen siyonizm ve işbirlikçilerine karşı mücadele etmeliyiz. Filistin'de yaşanan bu zulmü asla aklımızdan çıkarmamalı ve hakkında konuşmayı bırakmamalıyız" dedi.

Silivri Cezaevi'nde bulunan Şeyma Yıldırım "Filistin davasından burada bulunduğum için gurur duyuyorum. Dışarıdaki Filistin destekçilerine güveniyorum" diye seslendi.

“Sesimizi duyun”

Silivri'den Sena Eliküçük ise şunları söyledi: "Mesleğin başında bir avukat olarak yolun başında adaletin böylesine hiçe sayılmasını görmek utanç verici. Hakikati haykırmaktan onur duyuyoruz. Baromu ve halen insan haklarına saygı duyan hukukçuları ve hiçbir ideolojik ayrım gözetmeksizin tüm Filistin dostlarını sesimiz olmaya davet ediyorum."

Metris Cezaevi'nde bulunan Cahit isimli tutuklu ise, "Tüm istediğimiz tüm derdimiz Gazze'deki soykırımı durdurmak, İsrail'e bu topraklar üzerinden bir iğne dahi olsa gitmesine engel olmaktı. Unutulmasın ki Socar İsrail'e bizim topraklarımız üzerinden petrol gönderiyor. Biz buna engel olmak istedik. Gayemiz buydu" dedi.

Ne olmştu ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Kasım Cuma günü TRT World Forum'daki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı İsrail ile devam eden ticaret nedeniyle protesto eden 9 kişi hakkında tutuklama istemişti.

Savcılık, ikisi Erdoğan’ı "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" sözlerini sarf eden protestocu, ikisi protestoya hazırlandığı ileri sürülen kişiler ve beş de kongre merkezi önünde slogan atanlar olmak üzere 9 kişiyi tutuklanmaları için mahkemeye sevk etmişti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 'yasa dışı eylem yapmak için bir araya geldiği' iddia edilen protestocuların tutuklanmasına karar vermişti.

Protestocular “Cumhurbaşkanına hakaret” ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetle" suçlanıyor.

(EMK)