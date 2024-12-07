Erdoğan'ı protesto eden gençler serbest bırakıldı

Erdoğan'ı, 29 Kasım'da İstanbul Kongre Merkezi'ndeki TRT World Forum 2024 açılış konuşmasını yaptığı sırada "Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto ettikleri için tutuklanan dokuz gencin tutukluluklarına itirazı değerlendiren mahkeme tutuklama kararını kaldırdı.

Mahkeme kararının Marmara Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne ulaşmasıyla protestocuların tümü tahliye edildi.

Ne olmuştu?

Erdoğan, “Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek” temasıyla gerçekleştirilen TRT World Forum 2024’ün açılışında yaptığı konuşma sırasında Gazze'deki katliamlara değinirken bir grup Türkiye’nin İsrail’le ticaretini protesto etmeye başlamıştı.

Dinleyiciler arasından ayağa kalkan bir kişi, “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” diye bağırmıştı. Salondaki korumalar protestocuya müdahale ederken, Kongre Merkezi'nde ayağa kalkan başka bir kişi daha Türkiye’nin İsrail’le devam eden ticaretini protesto etmeye başlamıştı.

Erdoğan kısa bir duraklamanın ardından protestoculara “Yavrum siyonistlerin buradaki ağzı, dili olmayın” diye karşılık vermiş, ardından protestocuları "provokasyonla" suçlamıştı.

“Siyonistlerin gözü, ağzı, dili olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor ama siz hala anlayamamışsınız."

Erdoğan'ın protestocuları suçlamasının ardından salonda protestoyu gerçekleştiren iki kişi ile protestoya hazırlandıkları ileri sürülen başka iki kişi salonda, İsrail'le ticaretin kesilmesi yönünde sloganlar atttıkları gerekçesiyle beş kişi de kongre merkezi önünde gözaltına alınmış, gözaltındaki toplam dokuz protestocu mahkemeye sevk edilmiş ve 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla tutuklanmışlardı.

Protestocuların kapatıldıkları cezaevinde uğradıkları taciz ve şiddet de Erdoğan'ın İslamcı muhalifleri tarafından gündeme taşınmıştı. Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Alev Sezen Erdoğan’ı protesto ettikleri için tutuklananların "gözaltında eziyet gördüklerini, 18 saat aç bırakıldıklarını, namaz ve lavabo ihtiyaçları için saatlerce bekletildiklerini belirtmiş ayrıca cezaevinde başörtülerinin kesilip kısaltıldığını" ileri sürmüştü.

İddialar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı adil ve idari soruşturma başlatırken, Marmara Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevindeki üç infaz koruma memuru açığa alınmıştı.