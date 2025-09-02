Erdoğan: Her kim süreci baltalamaya çalışırsa faturasını öder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tianjin’deki Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Çin'den Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, daha önce yaptığı "Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanır" açıklamasını yineleyerek, Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) hedef aldı. HTŞ ile aynı çizgide olduklarını söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye topraklarında karışıklık çıkartmak isteyenlere, ne biz göz yumarız, ne de Şam yönetimi buna rıza gösterir. Biz, Suriye'nin bütün renkleriyle bir ve bütün olmasını ve öyle kalmasını isteriz. Kaosa yatırım yapan savaş baronları bu sefer kaybedecek. Tüm kesimleri ile Suriye halkı kazanacak. Her kim bu süreci baltalamaya çalışırsa bunun faturasını öder. Kürtler nerede yaşarsa yaşasın bizim kardeşimizdir."

"Yol haritamızı net bir biçimde belirledik"

"Meclis’te kurulan komisyon öncelikli olarak hangi somut adımı atacak? Komisyonda yasal düzenlemeler olacak mı? İlk aşamada beklentiniz nedir?" sorusuna Erdoğan şöyle yanıt verdi:

"Komisyon çalışmaları ile ilgili Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş ile bir telefon görüşmesi yaptım. Samimi bir şekilde bu turları belli bir noktaya getirdik. Bundan sonraki süreci de aynı kararlılıkla devam ettirecekler. İnanıyorum ki sonuçta Türkiye, 40 yıllık bir sorunu ortadan kaldıracak ve geleceğe bir ve bütün şekilde yürüyecektir. Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren böylesi bir meselede dedikodulara, tevatürlere değil, devlet ciddiyeti içinde yapılan ve yapılacak açıklamalara odaklanmak en doğrusudur. Biz yol haritamızı da, menzilimizi de net bir biçimde belirledik. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık kalkınmaya, üretime, yatırıma, istihdama harcanacak. Terörsüz Türkiye’nin kazananı tüm Türkiye, terörsüz bölgenin kazananı ise bölgemizdeki tüm kardeş halklar olacak."

Putin görüşmesi

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin soru üzerine ise "Türkiye’de İstanbul sürecinin devamı yönünde bir girişim olabilir’ dediğimizde, kendisi bu konuyla ilgili 'niye olmasın' noktasındaydı. Ancak henüz buna hazır değiller" dedi.

"Rusya ve İran'ın kaygıları yersiz"

Zengezur Koridoru meselesinde "herhangi bir sorun olmadığını" söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İlham Bey bu konuda çok daha kendinden emin. Hele hele Amerika seyahatindeki o buluşma, o görüşme onların bu noktadaki atacakları adımlarda adeta belirleyici olmuş. Barışın sağlanmasıyla bölgemizdeki, burası çok önemli, kara ve demiryolları hareketlenecek, sınır kapıları açılacak, ticaret başta olmak üzere birçok alan olumlu etkilenecek. Bundan bizim de müspet etkilenmemiz söz konusu. Yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesiyle, bölge ülkeleri de bundan kar edecek. Bunlar çok açık ve net ortada. Rusya ve İran da ilerleyen dönemde kaygılarının yersiz olduğunu anlayacaklar."

"Ekonomik endişeler geride kaldı"

Ekonomideki gelişmelerin "olumlu" olduğunu savunan Erdoğan, "Bir taraftan büyüyoruz bir taraftan işsizlik ve enflasyon düşüyor. Finansal anlamda kaygılar, endişeler geride kaldı. Güçlü bir irade, sabırla, kararlılıkla biz tekrar bu olumlu döngüye döndük. Allah'ın izniyle bu devam edecek" dedi.

(AB)