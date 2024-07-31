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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 11:29
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 12:07
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Erdoğan, Heniyye suikastını kınadı: “Filistinlileri sindirmeye yönelik bir alçaklık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “kardeşim” diye bahsettiği Heniyye’nin ailesine sabır, Gazzeliler ve Filistinlilerle İslam alemine başsağlığı diledi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Erdoğan, Heniyye suikastını kınadı: “Filistinlileri sindirmeye yönelik bir alçaklık”
Fotoğraf: AA arşiv

Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da düzenlenen suikastla hayatını kaybetmesine dai,r sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Erdoğan, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti’nin tesisi için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması şöyle:

“Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır.

Daha önce Şeyh Ahmed Yasin’e, Abdülaziz El Rantisi’ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır.

İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze’deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail’in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır.

Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti’nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz.

Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniye’ye Allah’tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum.

Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.”

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah karşı (31 Temmuz) yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmadı.

(AS)

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/haber/selahattin-demirtas-haniyenin-korkakca-katledilmesini-lanetliyorum-298066
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Bugün 14:00
/haber/hamas-lideri-heniyye-katar-da-defnedilecek-298056
Heniyye için Filistin’de bir günlük yas ilanı
Bugün 12:55
/haber/heniyye-icin-filistinde-bir-gunluk-yas-ilani-298052
"Heniyye suikastı başka bir ülkeden İran'a ateşlenen füzeyle gerçekleşti"
Bugün 12:00
/haber/heniyye-suikasti-baska-bir-ulkeden-iran-a-ateslenen-fuzeyle-gerceklesti-298047
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/haber/filistin-de-grev-ve-protesto-cagrisi-298041
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