Erdoğan: “Hamas terör örgütü değildir”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, Meclis’in 28. Dönem 2'nci Yasama Yılı'ndaki çalışmalarında milletvekillerine kolaylıklar diledi.

Filistin-İsrail Savaşı, Irak Suriye Tezkeresi ve Türkiye’nin sınır “güvenliği” ile ilgili konuşan Erdoğan, “Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur,” dedi.

Tezkere

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki görev süresini 2 yıl süreyle uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresine destek veren tüm siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür ediyorum. Tezkerenin kabulü ve yürürlüğe girmesiyle Türkiye'nin terörle mücadelesi her alanda daha da güç kazanmıştır. Elbette tarih, operasyonlarımız neticesinde inlerinden çıkamaz hale gelen teröristlere, tezkereye 'hayır' diyerek can suyu olanları da affetmeyecektir. Bu sadece parlamentoya değil parlamento dışındaki kurumların içerisinde de bunlara destek verenleri affetmeyecektir.

“Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu yeni harekatlarla parçalamaya da ülkemize ve inancımıza karşı yürütülen kirli kampanyalara karşı tavır koymaya da devam edeceğiz.”

Hamas

“İsrail devletiyle bir sorunumuz yok ama İsrail'in uyguladığı mezalimi devlet yerine örgüt gibi hareket etme tarzını asla tasvip etmedik, etmeyeceğiz. İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze'deki masum insanlara karşı, tarihin en kanlı, en iğrenç, en vahşi saldırılarından birini gerçekleştiriyor. İsrail'e ve dünyaya sesleniyorum; toplantılar yapıyorlar. Son yaptıkları toplantıda yine bir araya geldiler tüm Batı, Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor.

“Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur."

Nâzım Hikmet şiiri

Nâzım Hikmet Ran’ın “Bulutlar Adam Öldürmesin” şiirinden "Koşuyor altı yaşında bir oğlan, uçurtması geçiyor ağaçlardan, siz de böyle koşmuştunuz bir zaman, çocuklara kıymayın efendiler, bulutlar adam öldürmesin," dizelerini okuyan Erdoğan, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Bu İsrail ne yapıyor? Çocukları öldürüyor. O çocukların halini gördük. Neler yaptıklarını gördük. Biz bu çocukların öldürülmesine, bunların paramparça edilmesine asla müsaade edemeyiz. Çünkü biz insanlıktan nasibimizi aldık. Ben bunu Davos'ta o zamanki başbakanlarına söylemiştim. Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz demiştim. Zira, babasının böğrüne sığınmış o çocuğu nasıl kurşunladıklarını biliyoruz. O günden bu yana Davos'a bir daha gitmedim.” (TY)