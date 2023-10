Erdogan: Hamas ne rêxistineke terorê ye

Serokê Giştî yê AKPê û Serokkomar Recep Tayyîp Erdogan îro di Civîna Koma partiya xwe ya li Parlamentoyê de axivî.

Erdogan derbarê Şerê Filistîn-Îsraîl, Tezkereya Iraq-Sûriyeyê û "ewlekariya” sînorên Tirkiyeyê de axivî.

Her weha Erdogan weha got, "Ey Îsraîl, tu dikare bibe rêxistinek. Ji ber ku gelek deynê te li welatên rojava ne, lê Tirkiye deyndarê te nîne. "Hamas ne rêxistineke terorîst e, lê komeke rizgarîxwaz û mucahidîn e ku ji bo parastina ax û welatiyên xwe têdikoşe."

Recep Tayyîp Erdogan got, “Hemas ne rêxistineke terorî ye, rêxistineke rizgarîxwaz a welatê xwe ye.”

Tezkere

Li gorî nûçeya Ajansa Anadolûyê, xalên girîng ên axaftina Erdogan wiha ne:

“Ez spasiya hemû aliyên siyasî û parlementeran dikim ku piştgirî dan Biryarnameya Serokomariyê ya dirêjkirina dema erka hêzên çekdar ên Tirkiyê li Iraq û Sûriyê bo 2 salan. Bi qebûlkirin û ketina meriyetê ya Tezkereyê re têkoşîna Tirkiyeyê ya li dijî terorê di her qadê de xurtir bûye.”

"Em ê bi operasyonên nû, korîdora terorê ya ku hewl tê dayîn li ser sînorên me bê avakirin parçe bikin û li hemberî kampanyayên qirêj ên ku li dijî welat û baweriya me tên kirin, bibin xwedî helwest."

Erdogan helbesteke Nazim Hîkmet xwend û bi van gotinan dawî li axavtina xwe anî:

“Ev Îsraîl çi dike? Ew zarokan dikuje. Me rewşa wan zarokan dît. Me dît ku wan çi kir. Em ti carî destûrê nadin ku ev zarok bên kuştin û perçekirin. Ji ber ku me nêsibê xwe ji mirovahiyê girtiye. Min ev yek li Davosê ji serokwezîrên wan yê wê demê re got. Hûn pir baş dizanin bikujin. Ji ber ku em dizanin wan çawa ew zarokê ku xwe spartibû hembêza bavê xwe gulebaran kirin. "Ez ji wê demê ve neçûme Davosê."

(TY/AY)