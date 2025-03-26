Erdoğan, Gürcistan’daki protestoyu 'Saraçhane' diye paylaştı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda, CHP öncülüğündeki Saraçhane eylemlerine tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması ve ardından görevden alınmasıyla sonuçlanan süreç, 19 Mart’ta başladı. CHP öncülüğündeki eylemlerin adresi, İBB Saraçhane Binası ve çevresi oldu.

Erdoğan konuşmasında, CHP’nin “sokakları terörize ettiğini” savundu, “Türkiye ekonomisine, milletin refah ve huzuruna yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır,” dedi.

Konuşma sırasında, “Nasıl bir muhalefet zihniyetiyle karşı karşıya olduğumuza şöyle bir ekranda bakalım” diyen Erdoğan, 5 dakika 36 saniyelik bir video izletti.

Toplantının ardından aynı videoyu, “Türkiye’nin ana muhalefet partisinin marjinal sol örgütlerin, millete hakaret eden ağzı bozuk tiplerin, belediyeleri soyup soğana çeviren haramilerin oyuncağı haline gelmesi bizi gerçekten rahatsız ediyor,” notuyla X hesabından paylaştı.

Türkiye’nin ana muhalefet partisinin marjinal sol örgütlerin, millete hakaret eden ağzı bozuk tiplerin, belediyeleri soyup soğana çeviren haramilerin oyuncağı haline gelmesi bizi gerçekten rahatsız ediyor. pic.twitter.com/4KT10zWv7K — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 26, 2025

Videonun 04.15 ile 04.21 saniyeleri arasındaki 7 saniyelik bölümde ise, Gürcistan’daki protestolardan görüntüler yer aldı.

Söz konusu görüntüde polisle eylemciler arasında yaşanan çatışma görülüyor. Aynı çatışmanın farklı açılardan da çekilmiş kayıtlarına, 10 Aralık 2024 tarihli Gürcüce bir Facebook paylaşımında da rastlanıyor.

*Solda, Erdoğan’ın paylaştığı videodan bir kare yer alıyor. Sağda ise aynı anın farklı açıdan çekilmiş görüntüsü, 10 Aralık 2024 tarihli bir Gürcüce Facebook paylaşımında görülebiliyor. Görüntüdeki bina, polis dizilimi ve eylemcilerin pozisyonları karşılaştırmalı olarak örtüşüyor.

Gürcistan’da 26 Ekim 2024’te iktidar partisinin kazandığı açıklanan seçimlerde usulsüzlük yapıldığını öne süren muhalefet, sonuçlara itiraz ederek sokak protestolarına başlamıştı.

(VC)