ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Kasım 2023 13:39
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2023 14:07
1 dk Okuma

Erdoğan: Gazze, Filistin halkının toprağıdır

Erdoğan, "Gerekirse her ikisiyle de görüşürüm. Yargıtay Başkanı'yla zaten görüştük. Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla da gerekmesi halinde görüşürüz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/12/erdogan-gazze-filistin-halkinin-topragidir-amerika-nin-bunu-kabullenmesi-lazim.jpg
Anadolu Ajansı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin yapıldığı Suudi Arabistan’dan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

"Hamas terör örgütü değildir"

Anadolu Ajansı'nın aktarımına göre, Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

*Birleşmiş Milletlerin ve diğer uluslararası örgütlerin işlevsiz olduğunu, ölen Müslüman olduğunda körleştiğini bir kez daha gördük.

*İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan bir yapının da güncellenmesi artık elzemdir. Birleşmiş Milletlerdeki daimi üyelik ve veto sistemi değiştirilmeli.

*(BM Güvenlik Konseyi) Dünyanın geleceği, halkların yaşamları veto hakkına sahip 5 ülkenin insafına bırakılamaz.

*Gazze bir defa Filistin halkının toprağıdır. Amerika'nın bunu kabullenmesi lazım.

*’Eğer Gazze Filistin halkının değil, bu işgalci yerleşimcilerin, İsrail'in toprağıdır' diye bir yaklaşım Biden'da varsa, zaten anlaşmamız mümkün değil.

"Yargıtay başkanıyla görüştük"

*(İsrail-Filistin) Telefon diplomasisine Riyad zirvesinden sonra başlayalım istiyorum. Yoğun şekilde inşallah buna da başlayacağız.

*Hamas bir terör örgütüdür diyelim istiyorlar. Hayır, terör örgütü değildir. Topraklarını koruma mücadelesi veren, vatanları için savaşan insanlardır.

*(Gazze)Uluslararası toplumun, katliamlar karşısında artık icraat üretmesi gerekiyor. Ancak BM Güvenlik Konseyi'nin bir kez daha işlevsiz kaldığını görüyoruz.

*Bölgemiz, on binlerce kilometre öteden gelerek burada güç devşirmek isteyen ülkelerden bir an önce kurtulmalı.

*Gerekirse her ikisiyle de görüşürüm. Yargıtay Başkanı'yla zaten görüştük. Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla da gerekmesi halinde görüşürüz. 

(EMK)

Erdoğan Ailesi Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan Filistin-İsrail Savaşı filistin - israil
ilgili haberler
AP Türkiye Raportörü Amor'dan Yargıtay kararına tepki
9 Kasım 2023
/haber/ap-turkiye-raportoru-amor-dan-yargitay-kararina-tepki-287646
YARGITAY AYM'Yi HEDEF ALMAYI SÜRDÜRÜYOR
Yargıtay Başkanlığı: "Anayasa Mahkemesi süper temyiz mahkemesi değil"
10 Kasım 2023
/haber/yargitay-baskanligi-anayasa-mahkemesi-super-temyiz-mahkemesi-degil-287732
CHP GRUBUNDAN GENEL KURUL'DA "ADALET NÖBETİ"
TBMM'deki "Cumhur İttifakı" çoğunluğu "Yargıtay Darbesi"ne karşı tutum almadı
10 Kasım 2023
/haber/tbmm-deki-cumhur-ittifaki-cogunlugu-yargitay-darbesi-ne-karsi-tutum-almadi-287670
İstanbul Barosu'ndan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve yargıçları için suç duyurusu
9 Kasım 2023
/haber/istanbul-barosu-ndan-yargitay-3-ceza-dairesi-baskani-ve-yargiclari-icin-suc-duyurusu-287666
Erdoğan: AYM, Yargıtay'ın adımını hafife alamaz
10 Kasım 2023
/haber/erdogan-aym-yargitay-in-adimini-hafife-alamaz-287686
MUHALEFETTEN YARGITAY KARARINA TEPKİLER
"Yargıtay bu hamlesiyle hukuk sistemindeki çürümenin alanını genişletti"
9 Kasım 2023
/haber/yargitay-bu-hamlesiyle-hukuk-sistemindeki-curumenin-alanini-genisletti-287628
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
/haber/2023-filistin-israil-savasi-286302
Yargıtay’ın AYM kararına Cumhur İttifakı içinden farklı sesler
9 Kasım 2023
/galeri/yargitayin-aym-kararina-cumhur-ittifaki-icinden-farkli-sesler-287631
Diyarbakır Barosu'ndan Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu'na dilekçe
9 Kasım 2023
/haber/diyarbakir-barosu-ndan-yargitay-yuksek-disiplin-kurulu-na-dilekce-287659
KOBANÎ DAVASI
Altınörs: Yargıtay kararı ile AYM kapatıldı
10 Kasım 2023
/haber/altinors-yargitay-karari-ile-aym-kapatildi-287709
ilgili haberler
AP Türkiye Raportörü Amor'dan Yargıtay kararına tepki
9 Kasım 2023
/haber/ap-turkiye-raportoru-amor-dan-yargitay-kararina-tepki-287646
YARGITAY AYM'Yi HEDEF ALMAYI SÜRDÜRÜYOR
Yargıtay Başkanlığı: "Anayasa Mahkemesi süper temyiz mahkemesi değil"
10 Kasım 2023
/haber/yargitay-baskanligi-anayasa-mahkemesi-super-temyiz-mahkemesi-degil-287732
CHP GRUBUNDAN GENEL KURUL'DA "ADALET NÖBETİ"
TBMM'deki "Cumhur İttifakı" çoğunluğu "Yargıtay Darbesi"ne karşı tutum almadı
10 Kasım 2023
/haber/tbmm-deki-cumhur-ittifaki-cogunlugu-yargitay-darbesi-ne-karsi-tutum-almadi-287670
İstanbul Barosu'ndan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve yargıçları için suç duyurusu
9 Kasım 2023
/haber/istanbul-barosu-ndan-yargitay-3-ceza-dairesi-baskani-ve-yargiclari-icin-suc-duyurusu-287666
Erdoğan: AYM, Yargıtay'ın adımını hafife alamaz
10 Kasım 2023
/haber/erdogan-aym-yargitay-in-adimini-hafife-alamaz-287686
MUHALEFETTEN YARGITAY KARARINA TEPKİLER
"Yargıtay bu hamlesiyle hukuk sistemindeki çürümenin alanını genişletti"
9 Kasım 2023
/haber/yargitay-bu-hamlesiyle-hukuk-sistemindeki-curumenin-alanini-genisletti-287628
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
/haber/2023-filistin-israil-savasi-286302
Yargıtay’ın AYM kararına Cumhur İttifakı içinden farklı sesler
9 Kasım 2023
/galeri/yargitayin-aym-kararina-cumhur-ittifaki-icinden-farkli-sesler-287631
Diyarbakır Barosu'ndan Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu'na dilekçe
9 Kasım 2023
/haber/diyarbakir-barosu-ndan-yargitay-yuksek-disiplin-kurulu-na-dilekce-287659
KOBANÎ DAVASI
Altınörs: Yargıtay kararı ile AYM kapatıldı
10 Kasım 2023
/haber/altinors-yargitay-karari-ile-aym-kapatildi-287709
Sayfa Başına Git