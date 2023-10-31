Erdoğan: Eylül ayı başında Orta Vadeli Programı kamuoyumuzda paylaşacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın tamamı Cumhurbaşkanlığı websitesinde yayımlandı.

Erdoğan'ın açıklamada "toplantıda ele alınan konular" üzerine bilgi vermesi bekleniyordu. Ancak, konuşmasının büyük bölümünde toplantıda "ele alınmış olması" olasılığı hemen hiç bulunmayan önceki günler, haftalar ve aylarda yaptığı konuşmalara göndermede bulundu.

Erdoğan Cumhuriyet Bayramını "bir kez daha gönülden tebrik etti. "100. yıl heyecanımızı paylaşan dost ülkelerin liderlerine şükranlarını" sundu. İstanbul Boğazı'ndaki "100 savaş gemisi tarafından yapılan geçit töreni"nin kendisini nasıl duygulandırdığını anlattı. Aslında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı öncesinde konuşulmuş olması beklenenen bu "geçit töreni"yle anlatılmak istenenleri "bir kez daha 85 milyon olarak tüm dünyaya ilan etti[ğimizi]" iddia etti.

Memleketin yüzölçümünde bir sorun mu var?

Cumhurbaşkanı memleketin yüz ölçümüyle bir sorunu olduğunu ima eden bir beyanda da bulundu: "[...] çekile çekile 780 bin kilometrekareye sıkıştığımız mevcut vatan topraklarını bile bize çok göreceklerini gayet iyi biliyoruz." dedi. Ancak kabinede bu konuda nasıl bir görüşme yapıldığı konusunda bilgi vermedi.

Erdoğan "Yüzüncü yıl vesilesiyle yaptığımız hitabımız"ı hatırlattı. Bu hitap konusunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ne konuşulduğunu aktarmasa da kendisinin konuşmasını beğendiği anlaşılıyordu: "Yüzüncü yıl etkinliklerinin millî bayram kutlamaları açısından bir referans teşkil edeceğine inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı "21 yıllık iktidarlarımız döneminde demokrasiden ve millî iradenin rehberliğinden asla sapmadık." dedi. Kabine'de bu konunun görüşmeye açılıp açılmadığını aktarmadıysa da "Gazi" ile hemen her konuda hemfikir olduğuna ilişkin ifadeleri, Erdoğan'ın başka bir kabinesi daha olabileceğine ilişkin soru işaretlerinin doğmasına neden oldu.

Yeni yüzyılda "kes-yapıştır" ekonomisi

Ancak Cumhurbaşkanı "yeni yüzyıl"daki ilk konuşmasında zirveye ekonomiyle çıktı. "Bir ekonomist" olan Erdoğan ekonomi bahsinde söze "Eylül ayı başında Orta Vadeli Programı kamuoyumuzla paylaşacağız." diyerek başladı.

Erdoğan, önündeki metinde yazılı cümlenin gerçekle ilgisizliğinin farkına okurken de varmadı. Hiç irkilmeden okudu geçti. Bir Başkanlık konuşması daha böylece irad edilip bitti.

Ekim'in son günü, "yeni yüzyıl"ın ilk nutkunu iradında Eylül'de çoktan açıklanmış ve açıklanır açıklanmaz bir hayale dönüşmüş olan OVP vaatlerini bir gelecek hedefi olarak dile getirmesi, Erdoğan'ın konuşmalarının Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gerçekleşen görüşmelerle ilintisi konusundaki kuşkuları daha da derinleştirdi.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde her şeyin bir kes-yapıştır evreninde gerçekleştiğine ilişkin önyargıları ister istemez besleyen konuşmasının bu faslını kapatırken dile getirdiği "biz 30 yıl sonrasını düşünüyoruz, 30 yıl sonrasının hedeflerini belirliyoruz." sözleri, kabineyle hakikati arasındaki gerilimi daha da vurgulu bir ifadeye büründürdü.



(AEK)