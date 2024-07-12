Erdoğan Esad'a ABD'den seslendi, Rusya "biz teşvik ediyoruz" dedi

Erdoğan'ın Şam'a yönelik ısrarlı "barışma" mesajları sürerken Rusya Dışişleri Bakanlığı iki ülke arasındaki "normalleşme" sürecini teşvik etmekte olduklarını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin "normalleşmesi" doğrultusunda "[ortaklarını] mümkün olan her şekilde temasları sürdürmeye teşvik [ettiklerini]" söyledi.

Erdoğan Washington D.C.'de NATO Zirvesi'nin kapanışı kapsamında düzenlediği basın toplantısında Suriye'yle ilişkilerin geleceği konusunda "Sayın Esed'e ‘ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı iki hafta önce yaptım. Konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. Bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz.” diyerek Şam'a yönelik mesajını ABD başkentinden tekrarlamıştı.

Erdoğan Washington'dan dönüş yolunda uçakta etrafına topladığı medya mensuplarının sorularını yanıtlarken daha açık ifadelerle "Görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verdim." dedi ve Fidan'ın "[...] şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler[ini]" söyledi.

Erdoğan: "Suriye'de hakkaniyetli

barış en çok bize fayda sağlayacak"

Erdoğan "[...] Suriye'de adil bir barışın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün bizim de çıkarımıza olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Suriye'de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış, en çok bize fayda sağlayacak. [...] Şu ana kadar bu süreç olumlu istikamette gelişti. Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları da atarız." dedi.

"ABD ve İran'ın da bu gelişmelerden

memnuniyet duyması gerekir"

Erdoğan, "komşumuzdaki yangını söndürmek için yıllardır çaba sarf [ettiklerini]" iddia etti ve "Suriye'nin bir ve bütün olarak yeni bir gelecek inşa etmesi için oluşacak iklimden kimsenin rahatsızlık duymaması"nı beklediklerini dile getirdi: "ABD ve İran'ın da bu müspet gelişmelerden memnuniyet duyması ve çekilen onca acının son bulması için süreci desteklemesi gerekir." dedi.

Zaharova: "İki taraftan da pratik

adımlar atılacağına güveniyoruz"

Erdoğan'ın bu açıklamaları yaptığı saatlerde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil, Türkiye'den [Suriye ile ilişkilerin normalleşmesine] hazır olunduğuna dair son dönemde sinyaller geliyor. Bu eğilimi memnuniyetle karşılıyoruz ve her iki taraftan da bu yönde pratik adımlar atılacağına güveniyoruz" dedi.

Zaharova, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin "normalleşmesi" doğrultusunda "[ortaklarını] mümkün olan her şekilde temasları sürdürmeye teşvik [ettiklerini]" söyledi.

AA'nın haberine göre Zaharova, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Suriye'de kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve bölgesel güvenliğin artırılması açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Astana formatı"nın Suriye'de barışçıl bir çözümün geliştirilmesinde tek etkili uluslararası mekanizma olduğunu ileri sürdü. "[Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşme süreci] Astana formatındakiler dahil olmak üzere, bölgede barış ve istikrar isteyen diğer ülkelerde de arabuluculuk çabalarında yapıcı bir rol oynama potansiyeli görüyoruz." dedi.

ABD'den ilk tepki: "Esad'la

normalleşme ölümle normalleşme olur."

Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki demecine Washington'dan ilk yankı, kasımdaki başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanması halinde ABD Dışişlerinde etkili roller oynaması beklenen Senato Dışişleri Komitesi üyesi Joe Wilson'dan geldi.

Wilson, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın beklentilerinin aksine Şam-Ankara yakınlaşmasının ABD çıkarlarıyla taban tabana zıt olduğunu dile getirdi ve Senatonun bir an önce harekete geçerek "Esad Rejimi Karşıtı Normalleşme Yasasını" geçirmesi gerektiğini söyledi.

Wilson: "Esad Savaş suçlusu" Wilson'ın un mesajı şöyle: "Türkiye Başbakanı'nın açıkça savaş suçlusu Esad'la görüşmek istemesinden derin bir hayal kırıklığı yaşadım. Savaş suçlusu Esad'la normalleşmek, ölümün kendisiyle normalleşmek demektir. Bu, Senatonun bir an önce harekete geçip Esad Rejimi Karşıtı Normalleşme Yasasını geçirmesinin gerekliliği için bir başka neden."

Şam: "Türkiye'den hiçbir

partiyle görüşmüyoruz"

Erdoğan'ın ısrarlı davetlerine ve Rusya'nın -sürdürdüğünü açıkladığı- "teşviklerine" karşın Şam'dan henüz "normalleşme" yönünde liderlik düzeyinde açık ve somut yanıtlar dile getirilmedi. Tersine, Özgür Özel'in Şam'dan Esad ile görüşmek üzere ziyaret arzusuna olumlu karşılık verildiğine ilişkin olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan gelen açıklamalar devlet yetkilililerince dolaylı olarak reddedildi.

El-Vatan: Şam, Türkiye'den hiçbir siyasi partiyle görüşmedi

Şam yönetimine yakın El Vatan gazetesine verdiği özel demeçte iktidarla bağlantılı bir kaynak Özel'in ziyaret talebine onay verildiğini kesinlikle yalanlarken "Türkiye'den, muhalefette de olsa hiçbir partiyle görüşülmediğini" ifade etti.

(AEK)