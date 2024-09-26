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Yayın Tarihi: 26 Eylül 2024 12:59
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2024 12:59
1 dk Okuma

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü

Görüşmede Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme ile Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış süreçleri ele alındı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün (25 Eylül) Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Erdoğan, Paşinyan'a, kendi imzasını taşıyan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabı hediye etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış süreçleri ele alındı.

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Diyalog süreci

Erdoğan'ın, görüşmede Türkiye'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasını ve yeni dönemde iki ülke arasında sağlam bir dostluğun tesis edilmesini desteklediğini, bunu kolaylaştırmak için gayretlerin devam ettiğini kaydettiği belirtildi.

Erdoğan'ın ayrıca, Türkiye ve Ermenistan arasında ön koşulsuz normalleşme yolunda önemli bir mesafe alındığını aktararak, diyalog sürecinin devamına yönelik samimi desteklerini dile getirdiği ifade edildi.

Paşinyan, görüşmenin ardından Türkevi’nden ayrıldı. (TY)

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Haber Yeri
İstanbul
nikol paşinyan Türkiye-Ermenistan ilişkileri ermenistan-azerbaycan ilişkileri Recep Tayyip Erdoğan
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