Erdoğan emeklilerin ardından "atanamayan öğretmenler"in de hedefi olmaya aday

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Irak ve Suriye topraklarında Kürt güçlerine yönelik askeri operasyonları sürdürmekte ısrarlı olacaklarını söyledi.

"Atanamayan öğretmenler"e "İnşallah..."

Erdoğan yıllardır “atama bekleyen” öğretmenlerin talepleri konusunda atılacak adımları belirsizliğe havale etti: “Millî Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımız son bir kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacak […] kısa zamanda inşallah atamayı da bilhassa Bakanımız açıklayacaktır.” dedi. Buna karşılık din temelli “Türkiye yüzyılı maarif modeli” diye adlandırdıkları eğitim düzenlemelerinin “soran, sorgulayan, sanata, bilime, spora, edebiyata önem veren millî ve manevi değerleri kuşanmış bireylerin yetiştirilmesi”ndeki öneminden dem vurdu.

Enflasyon yüzde 70 ama "ekonomi iyi"

Erdoğan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Mayıs’ta enflasyonun yüzde 70’e yükseleceğine” yönelik öngörüsüne karşın “Orta Vadeli Programımız hamdolsun başarılı bir şekilde çalışıyor.” diyerek ekonomiyi büyük mali sermaye kuruluşlarının ölçüleri üzerinden değerlendirdi. “Bankacılık sektörü ve reel sektörün dış borç çevirme oranları yükseliyor. Geçen yıl Mayıs ayında 97,1 milyar dolar brüt rezervlerimiz 27 milyar dolar artışla 124.1 milyar dolara çıktı.” dedi.

Kamuda tasarruf değil, ama "kültürü"

Erdoğan iktisatçıların "israf ekonomisi" olarak eleştirdikleri üretken olmayan kamu harcamalarının kısa vadede kesin önlemlerle disiplin altına alınması yerine “kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitimler, yurt dışı seyahatler, kamu istihdamı gibi pek çok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar ataca[kları]" doğrultusunda operasyonel olmayan önlemlerden söz etti.

Irak'a "PKK ile savaşın"

Erdoğan Irak ziyareti sırasında imzalanan 27 anlaşma ve Kalkınma Yolu Projesi'nde imzalanan 4’lü mutabakatla “kritik bir eşiğin daha aşılmış oldu[ğunu]”, “Hâlihazırda 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmini daha üst seviyelere taşımak ist[ediklerini]” söyledi.

“Yasaklamak mühim ama yetmez”

Erdoğan “Irak Hükûmeti’nin PKK’yı yasaklı örgüt ilan etmesi terörle mücadele bağlamında mühim bir adım” olduğunu söyledi. “PKK’nın terör örgütü olarak ilan edilmesini bekledi[klerini]” ifade ettiklerini de ekledi.

Erdoğan Erbil’de de KDP yönetimiyle “son derece verimli, olumlu ve samimi istişareler gerçekleştirdik[lerini]” vurguladı.

"Bizi ve heyetimizi muhabbetle karşılayan tüm Iraklı kardeşlerimize tekrar teşekkür ediyorum."

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Suriye: "Yarım kalan iş…”

Erdoğan, sözü Suriye'ye getirerek, “PKK, Irak ve Suriye’de hayat alanı bulduğu müddetçe kendi[lerini] güvende hissetme[lerinin] mümkün [olmadığını]” iddia etti.

“Kandil ve Suriye’deki ‘terör baronları’ [olarak nitelediği güçlerin] her fırsatta ülkemizi karıştırmaya, siyasete müdahale etmeye, vatandaşlarımız üzerinde baskı kurmaya devam edecekler[ini]” ileri sürdü.

“Hiçbir devlet böyle bir tehdidi görmezden gelemez. Irak ve Suriye operasyonlarımız neticesinde manevra alanı iyice daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız.” diyen Erdoğan “Yakın dönemde Irak seyahati[nin] etkilerini geniş bir yelpazede inşallah görmeye başlayaca[klarına]” ilişkin beklentilerini aktardı.

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Taksim yasağına devam

Erdoğan 1 Mayıs yasaklarını, işçi hareketini Beşiktaş’taki “iş cinayeti” üzerinden muhalefetin elindeki yerel yönetimlerle karşı karşıya getirme beklentilerinin gerçekleşmemiş olmasıyla gerekçelendirmeye çalıştı. “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün Beşiktaş’taki gibi iş cinayetlerinin gündeme taşındığı bir gün olmasını beklerdik. Ancak birkaç vicdan sahibi kuruluş dışında bu konuları konuşan olmadı.” dedi.

Özel'e: "Yeniden Yenikapı ruhu"

“Siyasetten emekliye sevk edilenler” diyerek ima ettiği CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile CHP lideri Özgür Özel arasındaki tartışmalara göndermede bulunarak “15 Temmuz sonrası oluşan Yenikapı ruhunu kontrollü darbe iftirasıyla kısa sürede dinamitleyenlere fırsat vermememiz gerekiyor.” sözleriyle Özel’i "kayıran" uyarı ve imalarda bulundu.

Ve son: Emniyete öpücük

Erdoğan konuşmasının sonunda emniyete övgülerini ifade edecek sözleri Kenan Evren’in sözlüğünde buldu: “Şehir eşkıyalarının azgınlıklarına rağmen soğukkanlı duruşlarını koruyan polislerimizi kutluyor, hepsinin tek-tek alınlarından öpüyorum.”

(AEK)