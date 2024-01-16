Erdoğan: "Emekli maaşı alt sınırı 10 bin TL, SSK Bağ-Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam"

2024'ün ertelenen ilk kabine toplantısı Salı akşamı Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısının ardından basına açıklama yapan Erdoğan "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum," dedi. "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranının yüzde 42,6'ya yüksel[diğini]" iddia etti.

Emekli-Sen: "Açlık sınırının altında, seçime doğru sadaka..."

Ancak, açıklamanın ardından TELE 1 TV'ye demeç veren Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, “Asgari ücretin altında bir kök ücret ya da taban ücreti belirlemiş olmaları kabul edilebilir bir şey değil.” diyerek bu "artış"ı protesto etti.

Yavuz, “Yine açlık sınırının çok altında bir ücret" belirlendiğini ve "emekliler[in] aldat[ıldığını]" söyledi. "[...] Asgari ücretin altında bir taban ücreti kabul etm[ediklerini] ifade eden Yavuz "[...] Verilmiş olan yüzde 5 zammı[n] da [...] seçime doğru [...] sus payı niteliğinde [...] sadaka niyetine [...] verilmiş oldu[ğunu]" dile getirdi.

Erdoğan: "Yüzde 5 yeni bir adım"

Emekli aylıklarına ilişkin açıklamalarını sürdüren Erdoğan "2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarında ise yüzde 37,57 artış oldu[ğunu]" hatırlattı. Artış oranlarının farklılığının "rahatsızlıklar"a yol açtığını görerek "yeni bir adım" attıklarını söyledi. "Ekonomi yönetimi[nin] orta vadeli programda bu artışları öngörmüş, hazırlıklarını buna göre yapmış [olduklarını]" iddia etti.

Erdoğan TBMM'den geçirdikten sonra artışları bir an önce emeklilerin maaşlarına yansıtmak istediklerini ve böylece toplam 200 milyar TL tutarında bir ek kaynağı da emeklilerin kullanımına sunmuş olacaklarını ileri sürdü.

2024 "Emekliler Yılı"ymış

Erdoğan, ayrıca kabinede bugün alınan bir başka kararla 2024'ü "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiklerini duyurdu.

Erdoğan, "Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek, onlara özel hizmetler sunacak yeni hizmetleri devreye almaktır. Sağlıktan ulaşıma, sosyal imkânlardan, kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu hizmetler şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun." dedi.

Özgür Özel: "Yetersiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı açıklamada "Tayyip Erdoğan, 2024 yılını 'Emekliler Yılı' olarak ilan etti. Ancak, emeklileri açlığa mahkum etti." dedi.

Özel "Erdoğan'ın açıkladığı ilave zam[mın] da en düşük emekli maaşını yükselttiği seviye[nin] de yetersiz" olduğun ifade ederek, "Emekliler buna mahkum edilemez. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır." dedi.

Erdoğan: "Yüksek enflasyonun sebebi tamahkârlık"

Erdoğan, Beştepe'deki basın toplantısında yüksek enflasyonu ahlakî nedenlere bağlayan açıklamalarını sürdürdü.

" [...] Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelemizde milletimizin yardımını bekliyoruz." diyen Erdoğan ekonomik nedenleri "teknik" olarak adlandırdı ve "meselenin teknik boyutu kadar psikolojik boyutu[nun] da önemli" olduğuna lafı getirdi. Erdoğan, "Öncelikle ürettiği ve sattığı malın, verdiği hizmetin fiyatını enflasyonla orantılı olmayan düzeylerde artıran tamahkâr anlayışı ortadan kaldırmalıyız." dedi.

(AEK)