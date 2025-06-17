Erdoğan, El Kaide bağlantılı Hajjaj Al Ajmi’ye uygulanan yaptırımları kaldırdı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Suriye’de El Kaide’den ayrılan ve daha sonra HTŞ ismini alan El Nusra’ya finansal destek sağladığı gerekçesiyle mal varlıkları dondurulan Hajjaj Bin Fahd Al Ajmi ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırıldı.

Türkiye, 11 sene önce Ağustos 2014’te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, Al Ajmi’ye yaptırım uygulamaya başlamıştı.

9 Haziran’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Al Ajmi üzerindeki yaptırımların kaldırılmasına ilişkin bir karar yayımladı. IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle uygulanan mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasağı ve silah ambargosunun sonlandırılmasına karar verdi.

BMGK’nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da imzaladığı kararnameyle Al Ajmi’nin üzerinde Türkiye yaptırımlarını kaldırmış oldu.

Ancak ne BM ne de Türkiye, kararın gerekçesi ve detayları hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı.

El Nusra için bağış kampanyası düzenledi

Al Ajmi 1987 Kuweyt doğumlu. Petrol ve inşaat sektörlerinden para kazanan zengin bir Kuveytli aileye sahip. Suriye İç Savaşı'nda radikal İslamcı gruplara finansal destek sağlamakla suçlandı.

El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi için (şimdiki adıyla Fetih el-Şam Cephesi-HTŞ) aktif bağış topladığı iddia edildi.

2012’den itibaren sosyal medya üzerinden bağış kampanyaları düzenleyerek, bu gruplara silah ve lojistik destek sağladığı öne sürüldü.

ABD, 6 Ağustos 2014'te "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" ilan etti, ardından da birçok ülke tarafından yaptırım listelerine alındı.

Al Ajmi'nin, Kuveyt'ten Suriye'ye sık sık seyahat ederek El Nusra Cephesi'ne doğrudan para teslim ettiği ve bu destek karşılığında Kuveyt vatandaşlarının örgüt içinde liderlik pozisyonlarına getirilmesini talep ettiği ifade ediliyor.

(HA)