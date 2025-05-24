Erdoğan, Dolmabahçe'de Eş-Şara ile görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

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Erdoğan, Eş-Şara'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Basına kapalı ziyaret

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı.

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Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Ne olmuştu? ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurt dışı gezisi olan Orta Doğu turu kapsamındaki ilk durağı Suudi Arabistan'da Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Eş-Şara ile bir araya gelmişti. Trump - Eş-Şara görüşmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan da telekonferans yöntemiyle dâhil olmuştu. Görüşme, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından gerçekleştirilmişti. Trump, yaptırımları kaldırmaya ilişkin kararı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikiyle aldığını ifade etmişti. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki kritik görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad eş-Şeybani ve Dışişleri Bakanı Fidan İstanbul'da bir araya gelerek Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin ayrıntıları görüşmüştü. Suriye'ye yönelik ABD yaptırımların kaldırılması konusunda Türkiye diplomatik açıdan kritik bir pozisyonda. Trump yönetimi 21 Mayıs'ta Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ı aynı zamanda Suriye özel temsilcisi olarak görevlendirmişti. Büyükelçiliğin internet sitesinde bir açıklama yayımlayan Barrack, "Suriye'ye yaptırımlarım kaldırılması IŞİD'in yenilgisinin kalıcı olmasını sağlama ve Suriye halkına bir gelecek şansı verme hedeflerimize hizmet edecek. Bu sayede Türkiye ve Körfez ülkelerinin de aralarında bulunduğu bölgesel ortaklarımızla birlikte Suriye hükümetinin barış, güvenlik ve refah umudunu yeniden inşa etmesine imkan sağlayacağız" demişti. ABD'nin kararı sonrası Avrupa Birliği (AB) de Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını açıklamıştı.

(AB)