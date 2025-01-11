Erdoğan Diyarbakır’da: "Yeni bir fırsat penceresi açılmıştır"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi’ne katılmak için bugün Diyarbakır’a gitti.

Kongrede Kürt sorununda çözüm tartışmalarıyla ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "çözüm" yerine "tasfiye" dedi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Diyarbakır'ın huzuru unutmayın, Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır'ın refahı, unutmayın Türkiye'nin refahıdır. Diyarbakır'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir. Selahaddin Eyyubi'nin gaza arkadaşlarını emperyalist emellerine alet etmeye çalışanlar hepimizin ortak hasmıdır. Milletimizin birliğini, vatanımızın bütünlüğünü, devletimizin ebet müddet gücünü Ahmed Arif'in ifadesiyle bu yılanlara, bu çıyanlara yedirmeyeceğiz.

"Neredeyse yarım asırdır bu millete acılar yaşatan, bu milletin geleceğini karartan emperyalist oyunun son halkasını da Allah'ın izniyle bozma aşamasındayız. Son 1,5 asırdır, bilhassa son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir, artık yeni şeyler söyleme vaktidir.

"Bizim birbirimizden başka kimimiz var?"

"Terör belasını ilanihaye bitirmek için ülkemizin önüne yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır. Bunun heba ve heder edilmesini doğru bulmuyoruz. Kürt ile Türk'ün arasına ayrımcılık sokan hem Kürt'ün düşmanıdır hem Türk'ün düşmanıdır, en çok da Müslümanın düşmanıdır. (Suriye'de) El ele verecek, Türk ile Kürt arasındaki, Kürt ile Arap arasındaki terör perdesini yırtıp atacağız.

"Bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin, süslü ve yaldızlı kavramlarla örtmeye çalıştıkları sinsi niyetleri ortaya dökülmektedir. Yine bir Diyarbakır türküsünün sözleriyle ifade edecek olursak. 'Diyarbakır etrafında bağlar var. Fitil işler yüreğimde yara var. Sen gidersen benim başka kimim var? İsterem ki bir gün evvel gelesen.' Evet, bizim birbirimizden başka kimimiz var? Soruyorum size, iyi günümüzde sevincimizi, kötü günümüzde üzüntümüzü paylaşacağımız, beraber gülüp beraber ağlayacağımız kimimiz var?

"Terör örgütünün kendini feshetmesi"

"Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı vardır. Terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi, ez cümle yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması tüm boyutları ve unsurlarıyla ebediyen tarihe gömülmesidir.

"Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki bu sadece ve sadece büyük ve güçlü Türkiye hedefinin önündeki en son engellerden birinin devreden çıkartılmasıdır. Bu Kürt kardeşlerimizle ilgili bir konu da değildir. Sadece terör örgütünün tasfiye edilmesiyle sınırlı bir husustur." (TY)