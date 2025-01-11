ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Ocak 2025 15:43
 ~ Son Güncelleme: 11 Ocak 2025 17:25
2 dk Okuma

Erdoğan Diyarbakır’da: "Yeni bir fırsat penceresi açılmıştır"

Partisinin il kongresi için Diyarbakır’a giden Erdoğan, Kürt şair Ahmed Arif’e atıf yaparak Diyarbakırlılara "bir arada" olma çağrısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan Diyarbakır’da: "Yeni bir fırsat penceresi açılmıştır"
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi’ne katılmak için bugün Diyarbakır’a gitti.

Kongrede Kürt sorununda çözüm tartışmalarıyla ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "çözüm" yerine "tasfiye" dedi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Diyarbakır'ın huzuru unutmayın, Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır'ın refahı, unutmayın Türkiye'nin refahıdır. Diyarbakır'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir. Selahaddin Eyyubi'nin gaza arkadaşlarını emperyalist emellerine alet etmeye çalışanlar hepimizin ortak hasmıdır. Milletimizin birliğini, vatanımızın bütünlüğünü, devletimizin ebet müddet gücünü Ahmed Arif'in ifadesiyle bu yılanlara, bu çıyanlara yedirmeyeceğiz.

"Neredeyse yarım asırdır bu millete acılar yaşatan, bu milletin geleceğini karartan emperyalist oyunun son halkasını da Allah'ın izniyle bozma aşamasındayız. Son 1,5 asırdır, bilhassa son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir, artık yeni şeyler söyleme vaktidir.

"Bizim birbirimizden başka kimimiz var?"

"Terör belasını ilanihaye bitirmek için ülkemizin önüne yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır. Bunun heba ve heder edilmesini doğru bulmuyoruz. Kürt ile Türk'ün arasına ayrımcılık sokan hem Kürt'ün düşmanıdır hem Türk'ün düşmanıdır, en çok da Müslümanın düşmanıdır. (Suriye'de) El ele verecek, Türk ile Kürt arasındaki, Kürt ile Arap arasındaki terör perdesini yırtıp atacağız.

"Bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin, süslü ve yaldızlı kavramlarla örtmeye çalıştıkları sinsi niyetleri ortaya dökülmektedir. Yine bir Diyarbakır türküsünün sözleriyle ifade edecek olursak. 'Diyarbakır etrafında bağlar var. Fitil işler yüreğimde yara var. Sen gidersen benim başka kimim var? İsterem ki bir gün evvel gelesen.' Evet, bizim birbirimizden başka kimimiz var? Soruyorum size, iyi günümüzde sevincimizi, kötü günümüzde üzüntümüzü paylaşacağımız, beraber gülüp beraber ağlayacağımız kimimiz var?

"Terör örgütünün kendini feshetmesi"

"Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı vardır. Terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi, ez cümle yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması tüm boyutları ve unsurlarıyla ebediyen tarihe gömülmesidir.

"Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki bu sadece ve sadece büyük ve güçlü Türkiye hedefinin önündeki en son engellerden birinin devreden çıkartılmasıdır. Bu Kürt kardeşlerimizle ilgili bir konu da değildir. Sadece terör örgütünün tasfiye edilmesiyle sınırlı bir husustur." (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır Kürt sorununda çözüm tartışmaları imralı heyeti Abdullah Öcalan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git