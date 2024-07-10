Erdoğan, Diyarbakır Valiliğine eski kayyım ve AKP'li belediye başkanını atadı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ’ın valileri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyarbakır Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman ve Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine ataması yapıldı.

Atanan valiler hakkında

Murat Zorluoğlu (Diyarbakır)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (1993) mezunu.

Mülki idare amirliğine 1994’te Trabzon'da kaymakam adayı olarak başladı. Mersin ve Bingöl'de de kaymakamlık yaptı. Devlet nezdinde çeşitli idari görevlerde yer aldı.

Elazığ Valiliği yaptı. 2017’de Van Valisi olarak atandı. Bu atamayla birlikte aynı zamanda Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım oldu. İki yıla yakın süre bu görevini sürdürdü.

2019 yerel seçimlerinde AKP’den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Seçildi. 2024’de aday gösterilmedi.

Seddar Yavuz (Malatya)

Kocaeli valisiydi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi (1988) mezunu. Adıyaman’da kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine başladı.

Çankırı, Diyarbakır, Balıkesir, Konya, Antalya, Urfa ve İstanbul’da kaymakamlık, Uşak, Muş, Ordu ve Kocaeli’de de valilik yaptı.

İlhami Aktaş (Kocaeli)

Erzurumlu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler (1991) mezunu. 1994’te Erzurum’da kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine başladı.

Kastamonu, Bayburt, Erzincan ve Antalya’da kaymakamlık yaptı. 2008’de merkeze çekildi. İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü yaptı.

2016’da Nevşehir Valisi, 2020’de Çanakkale Valisi olarak atandı.

Ömer Toraman (Çanakkale)

Doçent doktor. Erzurumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler (1988) mezunu.

1994’te Erzurum’da kamu görevine başladı.

Sırasıyla Kastamonu Küre, Diyarbakır Eğil, Çorum Kargı, Ankara Nallıhan’da kaymakamlık, Elazığ’da vali yardımcılığı yaptı. 2011’de merkeze çekildi. Daha sonra Tokat ve Kütahya valisi oldu. Ardıdnan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevine getirildi. 2021’de Elazığ Valisi olarak atandı.

Numan Hatipoğlu (Elazığ)

Ordulu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (1991) mezunu. 'Yerel Yönetim Yasalarında Yapılan Değişikliklerin Türkiye'nin Demokratikleşmesi Süreci Açısından İncelenmesi' teziyle yüksek lisans yaptı.

1994’te Nevşehir’de kaymakam adayı olarak memuriyete başladı. Antep, Diyarbakır, Adıyaman, Düzce, Denizli, Kütahya, Trabzon ve İstanbul’un ilçelerinde görev aldı. Kırklareli’nde vali yardımcılığı yaptı.

İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı iken 2022’de Tokat Valiliğine atandı.

(HA)