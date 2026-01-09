Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetinin randevu talebine yanıt vermedi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, süreç kapsamında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu. Heyet, talebe henüz yanıt verilmediğini açıkladı.

Edinilen bilgilere göre heyet, Erdoğan ile görüştükten sonra tekrar İmralı’ya gidecek. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli randevu taleplerine henüz bir dönüş olmadığını söyledi.

DEM Parti İmralı heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

Siyasi parti temasları

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti yeni yıldan önce 12 Aralık'ta siyasi parti temaslarına başladı. Heyet önce DEVA Partisi Genel Merkezine giderek Genel Başkan Ali Babacan ve beraberindeki heyetiyle görüştü. Aynı gün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.

20 Aralık'ta da AKP TBMM grubunda Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindeki heyet ile görüştükten sonra TİP'i TBMM'de ziyaret etti. 22 Aralık'ta ise CHP Genel Merkezine giderek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve heyetiyle bir araya geldi ardından EMEP'i Ankara'da Genel Merkezinde ziyaret etti.

23 Aralık Salı günü önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saatler sonra da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldiler. Gündem süreç kapsamında atılabilecek yasal ve hukuki adımlar oldu.

"Programa göre bir dönüş yapılacak"

Görüşmelerin ardından İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, "Siyasi partiler turumuz sonlandı sadece Cumhurbaşkanı görüşmesi kalacak onu da muhtemelen önümüzdeki günlerde planlamaya çalışacağız geldiğimiz aşama ikinci aşama ve bu ikinci aşamada yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var şimdi onun istişarelerini yapıyoruz" demişti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli beklenen görüşme için randevu talebinde bulunduklarını açıkladı. Temelli, "Bir dönüş olmadı. Bizim bir talebimiz var. Ama herhalde Cumhurbaşkanının programına göre bir dönüş olacak. Onu bekliyoruz. Henüz dönüş olmadı" dedi.