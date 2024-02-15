Erdoğan: Danıştay zaman zaman, AYM sık sık aldıkları kararlarla bizi rahatsız ediyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Erdoğan, Mısır ziyareti için "Sisi'nin çok ısrarlı daveti üzerine gerçekleşti" dedi. Mısır Cumhurbaşkanı'nın da Ankara'ya iade-i ziyarette bulunacağını açıkladı.

"Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını hazmedemiyorum"

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ı da hedef alan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı kararları "garip" olarak tanımladı.

Erdoğan, Danıştay'ın Gülen Cemaati ile bağlantıları olduğu iddiasıyla görevden ihraç edilen 450 yargı mensubunun yeniden göreve dönmelerine ilişkin kararını değerlendirdi ve şunları söyledi:

“Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi’nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Mesela Anayasa Mahkemesi bir de BTK'yla ilgili bir karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin? Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız.”

"Mısır ile işbirliğimizi artırma niyetindeyiz"

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını da yorumlayan Erdoğan "İsrail, Filistin halkının en temel haklarını ve 1967 sınırlarında bir Filistin Devleti'nin kuruluşunu kabul etmeden barış olmaz. Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Sisi'nin daveti üzerine yaptığımız bu ziyaretimiz de oldukça samimi, verimli ve başarılı geçti. Gazze'deki katliamın durdurulmasını, Filistin davasının kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşmasını teminen Mısır ile işbirliğimizi artırma niyetindeyiz. Artık küresel sistemin yeni katliamların önünü açan çarpık yapısı değiştirilmeli ve etkin denetim mekanizmaları kurulmalıdır” diye konuştu.

"31 Mart'ta bazıları siyaset sahnesinden silinecek"

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere de değinen Erdoğan, “31 Mart kesinlikle bazılarının siyaset sahnesinden tamamen silindiğini göreceğimiz gün olacaktır. Nasıl ki 28 Mayıs'ta bazıları silindiyse, bazıları şu anda yarım yamalak ayakta durmaya çalışıyorsa bunların neticesi de benzer olacak.

Bu bakımdan biz teşkilatlarımızla yoğun bir şekilde gerek büyükşehirlerde gerek illerde, ilçelerde Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Şimdi de meclis üyeleriyle ilgili çalışmaları arkadaşlarımız Ankara'da genel başkan vekillerimiz ile birlikte yürütüyorlar. İnşallah biz de kendilerine katılacağız. Malum benim Samsun mitingim var. Samsun bizim için çok çok önemli. Ondan sonra Giresun, Ordu mitinglerimizi yapacağız. Böylece Karadeniz’i şöyle bir toparlayalım istiyoruz” dedi.

(RT)