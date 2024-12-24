Erdoğan'dan yönetimine, bütçesine ve Suriye siyasetine methiyeler

Erdoğan, Pazartesi 15:30'da Beştepe'de başlayan "Kabine Toplantısı"nın ardından 20:35'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerinin ağır eleştirileriyle karşı karşıya kalan ve işçi sendikalarının polis şiddetine karşın TBMM kapısında protesto ettiği "2025 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu"nu övdü.

Sendikalar “Halk için bütçe, demokratik Türkiye” dedi

“Vatandaş odaklı bütçe”nin kaynakları arasında vergilerin oranı yüzde 83’ten yüzde 86’ya çıktı

“Bütçe gelirlerinin 2023'te yüzde 81’i, 2024 yılında yüzde 83’ü ücretli ve maaşlılardan, kendi hesabına çalışanlardan dolaylı ve doğrudan vergilerle alınmışken, 2025 yılında da yüzde 86’sının alınması hedeflendiği”ne ilşkin muhalefet eleştirilerine yönelik bir yanıt içermeyen konuşmasında Erdoğan bütçenin bu yapısını savundu: “Vatandaş odaklı bir anlayışla bütçemizi şekillendirdik.” dedi.

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Erdoğan muhalefeti suçladı. “[…] maalesef 2025 bütçesi görüşmelerinde de katkı sunmak, yapıcı eleştiride bulunmak yerine görüşmeleri sabote etmeyi, kışkırtmayı, komisyon aşamasından Genel Kurula kadar tüm süreci terörize etmeyi tercih etmiştir.” dedi.

Geniş tanımlı işsizliğin yüzde 27,6’ya çıktığı 2024’te Erdoğan, "işsizliğin düştüğünü" söyledi

Erdoğan, ekonomi alanında bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirterek, "Merkez Bankamızın rezervleri düzenli olarak artıyor. Brüt rezervlerimiz geçen hafta 163,5 milyar dolara çıktı ve şimdiye kadarki en yüksek seviyeyi gördü. İstihdam tarafı da hamdolsun oldukça iyi gidiyor. Son bir senede istihdam bir milyon kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 8,8'e düştü. 2025 yılında da Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla kaliteli büyütme stratejimizi uygulamaya devam edeceğiz. Ekonomi programımızın olumlu etkilerini önümüzdeki dönemde birçok alanda daha fazla göreceğiz." dedi.

Ancak Erdoğan, DİSK-AR'ın TÜİK rakamlarından hareketle ortaya çıkardığı geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 27,6'ya vardığı ve geniş tanımlı işsiz sayısının 3 milyon 587 bin kişi artarak 11 milyon 245 binw yükseldiği saptamasını da yanıtsız bıraktı.

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"Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlıyız"

Erdoğan, 2024'ün "Emekliler Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, emeklileri enflasyona ezdirmeme kararlılığı vurgusunda bulundu. "Yaşanan her sıkıntının, iletilen her serzenişin farkındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi. Bununla birlikte, emekli maaşlarının enflasyonla bağının kurulması "noktasında" emeklilerin en önemli sorunu olan TÜİK'in eflasyon hesaplarının gerçek enflasyonun yarısından çoğunu sakladığı iddialarına bir yanıt vermedi.

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"Suriye'de yepyeni bir dönem başladı"

Erdoğan önceki kabine toplantısıyla 23 Aralık'taki toplantı arasında geçen zamanda gerçekleşmiş ve hepsi kamu medyasında ve yaygın medyada ayrıntılı olarak yer almış olan uluslararası temaslarını tek tek saydı. Hepsinin çok iyi ve "çok başarılı" geçtiğini iddia ettikten sonra sözü Suriye’ye getirdi.

Erdoğan, 8 Aralık'ta Şam'ın düşmesi, Esad’ın kaçması ve 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla Suriye'de yepyeni bir dönemin başladığını söyledi.

"Suriye'yi en iyi biz okuduk"

Erdoğan "Suriye'nin komşusu ve kardeşi olarak yeni süreci en iyi okuyan, en iyi tahlil ve tetkik eden ülke konumunda” olduklarını “ Suriye krizinin ilk anından itibaren hep tarihin doğru tarafında yer aldıklarını” iddia etti. “Rabbimizin yardımı ve milletimizin engin ferasetiyle hem seçimleri kazandık hem de Suriye halkının zaferine giden yolun taşlarını döşedik.” dedi.

"Katil sürüleri" dedi

"Suriye halkının da Arap alemi ve İslam dünyasından beklentisi bu yöndedir. Yeni yönetimin bu meyanda verdiği mutedil mesajları çok değerli ve anlamlı buluyoruz.” diyen Erdoğan sözü Suriye’deki Kürtlere getirerek, özerk yönetim çevresinde toplananları “Kürt kardeşlerimize zulmeden, çocuklarını kaçırarak ölüme gönderen, kendileri dışında hiç kimseye hayat ve söz hakkı tanımayan katil sürüleri” olarak niteledi ve “Suriye'deki bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik nokta operasyonlarımızı bir cerrah hassasiyetiyle, sivillerin kılına zarar vermeden sürdürmekte kararlı [olduklarını]” ileri sürdü.

(AEK)