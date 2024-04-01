Erdoğan'dan yenilgi konuşması: Her olanda bir hayır vardır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde balkon konuşması yaptı.

31 Mart'ın bir dönüm noktası olduğuna belirten Erdoğan, "Milletin iradesi sandıkta tecelli eder, millet sözünü sandık yoluyla söyler, siyasetçilere mesajını sandık vasıtasıyla iletir" dedi.

Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Bugün AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na oy verenlerle birlikte demokratik haklarını kullanarak sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır.

14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden dokuz ay sonra, maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık.

Biz de son 2 aylık dönemde, şahsım, 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim, halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu, her olanda bir hayır vardır.

Biz de hükümet olarak, şimdiye kadar olduğu gibi, milletimizi oyuyla seçilmiş tüm yerel yöneticileri şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz."

Ekonomi mesajı

"Partimizin organlarında mahalli idareler seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız.

Her zaman demokrasinin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyor, milletin iradesinin üzerinde güç tanımıyoruz.

Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız.

Burada bir gerçeği de ifade etmekte fayda görüyorum. Geçen sene bu zamanlar başlayan genel ve yerel seçim maratonu bugün artık tamamlanmıştır. Son bir yıldır ülkemizi, milletimizi ve ekonomimizi yoran seçim defterinin bugün itibariyle kapanması bile büyük bir kazançtır."

Yeni operasyon sinyali

"Başarılı operasyonlarımız sayesinde iyice köşeye sıkıştırdığımız bölücü terör örgütüne ölümcül darbeyi mutlaka indireceğiz. Bir kez daha ifade altını çizerek söylüyorum: Güney sınırlarımızın ötesinde bir teröristan kurulmasına izin vermeyeceğiz.

Seçim sürecinin geri planı ittiği konuları süratle gündemimize alarak gerekli adımları hızlı bir şekilde atacağız."

(VC)