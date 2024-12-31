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Yayın Tarihi: 31 Aralık 2024 20:39
 ~ Son Güncelleme: 31 Aralık 2024 21:57
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"MİLLETTEN SABIR İSTEDİ"

Erdoğan'dan yeni yıl vaadi: "Kadife eldiven içinde demir yumruk..."

Erdoğan yeni yıl mesajında yönetiminin "başarılar"ını sıraladı. Yoksulluk, işsizlik ve enflasyona "konjonktürel sıkıntılar" dedi. Sorumluluğu "milletin ekmeğine göz diken fırsatçılar"a yükledi. "Yeni süreç" için "kadife eldiven içindeki demir yumruk" dahil "her türlü gayreti" göstereceklerini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan'dan yeni yıl vaadi: "Kadife eldiven içinde demir yumruk..."
Erdoğan'dan Yeni Yıl mesajı/Cumhurbaşkanlığı

Erdoğan yeni yıl mesajında, "bugün 2024’e veda ediyor, yeni umut, beklenti ve hayallerle 2025 senesini karşılıyoruz." dedi.

"Biraz daha sabır"

Erdoğan 2019'dan bu yana kendi yönetimi altında tırmana gelen enflasyon, işsizlik ve yoksulluktan "konjonktürel sıkıntı" olarak söz etti ve "Doğru yoldayız, Allah’ın izniyle hedeflerimize de ulaşacağız. Sizlerden sadece biraz daha sabır, metanet ve anlayış istiyoruz." dedi. Sorumluluğu "Konut, kira ve gıda başta olmak üzere fahiş fiyatlarla milletin ekmeğine göz diken fırsatçılar"a yükledi.

"Demir yumruk"la "Türkiye yüzyılı"na

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’nı, kardeşliğin yüzyılı yapmakta kararlıyız. Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacağız. Ülkemizin önünde yeni bir yol açacak bu sürecin suhuletle, karşılıklı iyi niyet ve anlayış içinde yürümesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Ama gerektiğinde, devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz." dedi.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
yeni yıl mesajı erdoğan
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