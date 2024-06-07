Erdoğan'dan yeni müfredat açıklaması: Eğitim sistemimiz ezberciliğe dayanıyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" tanıtım programına katıldı.

Erdoğan, kamuoyunda ‘eğitimin dinselleştirildiği’ nedeniyle tepki çeken yeni müfredata ilişkin değerlendirme yaptı ve “Öğrencilerimizin bir sınav öncesinde velilerimizle birlikte camiye davet edilmesi birilerini rahatsız ediyor. Kimseyi zorlama yok, sadece gönüllülük esasına göre bir davet var. Buna bile tahammül edemiyorlar” dedi.

“Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi” kurulmasıyla ilgili taslağa da değinen Erdoğan, “Hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yakında Meclisimizde görüşmeleri başlayacak” diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Eğitimin ömür boyu devam eden, canlı ve dinamik bir süreç olduğunu gayet iyi biliyoruz. Burada mühim olan yenilenme ile birlikte köklerden kopmamaktır.

Çok erken yaşlardan itibaren çocuklar, küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmaktadır. Bunların en başında da cinsiyetsizleştirme projeleri vardır. Pek çok alanda evlatlarımız bu projelerle sık sık karşılaşıyor. ABD başta olmak üzere birçok Batı ülkesinde ailelerin temel endişe kaynağı çocukları objeleştiren bu sapkın akımlardır. Hep beraber, el ele vererek, küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum.

Dünya değişirken Türkiye nasıl aynı kalmıyorsa bütün unsurlarıyla eğitim sistemimizin de yerinde aynı kalması beklenemez. Bizi yansıtan bir eğitim modelimiz maalesef olmadı. Eğitim sistemimiz ezberciliğe dayanıyordu. Sanata, spora, kültüre, edebiyata hak ettiği değeri vermeyen sorgulamayı teşvik etmeyen bir eğitim sistemiyle uzun yıllar idare ettik.

Yasakçılık ve tek tipleştirme bu dönemin özelliğiydi. Başörtüsü sadece üniversitede değil kamuda bile yasaktı. Birileri bu ülkede yasakların kalkmasını istemedi. Müfredatın zenginleşmesini istemediler.

‘Göbeğini kaşıyan adam’ diyerek aşağıladıkları insanların çocuklarının kendileriyle eşit imkana sahip olmasını istemediler. Türkiye'de gerçek manada bir sınıfsal değişikliğin gerçekleşmemesi için her şeyi yaptılar.

Öğrencilerimizin bir sınav öncesinde velilerimizle birlikte camiye davet edilmesi birilerini rahatsız ediyor. Kimseyi zorlama yok, sadece gönüllülük esasına göre bir davet var. Buna bile tahammül edemiyorlar. 28 Şubat artıklarına boyun eğmeyiz. Geriye dönüp baktığımızda bu ülkeye boşu boşuna çektirilen acılara üzülüyorum.

Bu meseleyi ideolojik kavgalarınıza meze yapmaktan vazgeçin. Ben de babayım. Dört çocuğumun dördü de imam hatip mezunu. Harvard'I bitiren var. Mesele imam hatibi bitirmek değil. İmam hatipten sonra bu çocuklar neleri bitiriyor.”