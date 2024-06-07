ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 7 Haziran 2024 16:22
 ~ Son Güncelleme: 7 Haziran 2024 17:50
3 dk Okuma

Erdoğan'dan yeni müfredat açıklaması: Eğitim sistemimiz ezberciliğe dayanıyordu

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" tanıtım programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim sistemimiz ezberciliğe dayanıyordu. Sanata, spora, kültüre, edebiyata hak ettiği değeri vermeyen sorgulamayı teşvik etmeyen bir eğitim sistemiyle uzun yıllar idare ettik" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan'dan yeni müfredat açıklaması: Eğitim sistemimiz ezberciliğe dayanıyordu
*Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" tanıtım programına katıldı. 

Erdoğan, kamuoyunda ‘eğitimin dinselleştirildiği’ nedeniyle tepki çeken yeni müfredata ilişkin değerlendirme yaptı ve “Öğrencilerimizin bir sınav öncesinde velilerimizle birlikte camiye davet edilmesi birilerini rahatsız ediyor. Kimseyi zorlama yok, sadece gönüllülük esasına göre bir davet var. Buna bile tahammül edemiyorlar” dedi.

“Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi” kurulmasıyla ilgili taslağa da değinen Erdoğan, “Hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yakında Meclisimizde görüşmeleri başlayacak” diye konuştu.

Erdoğan’ın  konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Eğitimin ömür boyu devam eden, canlı ve dinamik bir süreç olduğunu gayet iyi biliyoruz. Burada mühim olan yenilenme ile birlikte köklerden kopmamaktır.

Çok erken yaşlardan itibaren çocuklar, küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmaktadır. Bunların en başında da cinsiyetsizleştirme projeleri vardır. Pek çok alanda evlatlarımız bu projelerle sık sık karşılaşıyor. ABD başta olmak üzere birçok Batı ülkesinde ailelerin temel endişe kaynağı çocukları objeleştiren bu sapkın akımlardır. Hep beraber, el ele vererek, küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum.

Dünya değişirken Türkiye nasıl aynı kalmıyorsa bütün unsurlarıyla eğitim sistemimizin de yerinde aynı kalması beklenemez. Bizi yansıtan bir eğitim modelimiz maalesef olmadı. Eğitim sistemimiz ezberciliğe dayanıyordu. Sanata, spora, kültüre, edebiyata hak ettiği değeri vermeyen sorgulamayı teşvik etmeyen bir eğitim sistemiyle uzun yıllar idare ettik.

Yasakçılık ve tek tipleştirme bu dönemin özelliğiydi. Başörtüsü sadece üniversitede değil kamuda bile yasaktı. Birileri bu ülkede yasakların kalkmasını istemedi. Müfredatın zenginleşmesini istemediler.

‘Göbeğini kaşıyan adam’ diyerek aşağıladıkları insanların çocuklarının kendileriyle eşit imkana sahip olmasını istemediler. Türkiye'de gerçek manada bir sınıfsal değişikliğin gerçekleşmemesi için her şeyi yaptılar.

Öğrencilerimizin bir sınav öncesinde velilerimizle birlikte camiye davet edilmesi birilerini rahatsız ediyor. Kimseyi zorlama yok, sadece gönüllülük esasına göre bir davet var. Buna bile tahammül edemiyorlar. 28 Şubat artıklarına boyun eğmeyiz. Geriye dönüp baktığımızda bu ülkeye boşu boşuna çektirilen acılara üzülüyorum.

Bu meseleyi ideolojik kavgalarınıza meze yapmaktan vazgeçin. Ben de babayım. Dört çocuğumun dördü de imam hatip mezunu. Harvard'I bitiren var. Mesele imam hatibi bitirmek değil. İmam hatipten sonra bu çocuklar neleri bitiriyor.”

ERG: 10 yılda hazırlanan müfredat bir haftada değerlendirilemez
ERG: 10 yılda hazırlanan müfredat bir haftada değerlendirilemez
29 Nisan 2024
MEB, yeni müfredatı erişime açtı: Bir hafta görüş bildirilebilecek
MEB, yeni müfredatı erişime açtı: Bir hafta görüş bildirilebilecek
26 Nisan 2024
ERG'den Yeni Müfredat Taslağı değerlendirmesi: "Bilgiden ziyade inançlar kaynak alınıyor"
ERG'den Yeni Müfredat Taslağı değerlendirmesi: "Bilgiden ziyade inançlar kaynak alınıyor"
7 Mayıs 2024
Uzmanlar yeni müfredatı yorumladı: "Çocuk haklarını gözeten bir müfredat değil"
Uzmanlar yeni müfredatı yorumladı: "Çocuk haklarını gözeten bir müfredat değil"
30 Nisan 2024

(RT)

müfredat değişikliği Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan MEB
ilgili haberler
Yeni müfredat boykot edilecek: 11 Haziran’da öğrenciler okula gönderilmeyecek
7 Haziran 2024
/haber/yeni-mufredat-boykot-edilecek-11-haziranda-ogrenciler-okula-gonderilmeyecek-296294
Siyasi parti ve kurumlardan çağrı: Yeni müfredatı reddediyoruz
28 Mayıs 2024
/haber/siyasi-parti-ve-kurumlardan-cagri-yeni-mufredati-reddediyoruz-295834
Bakan, tartışmalı müfredatı onayladı
27 Mayıs 2024
/haber/bakan-tartismali-mufredati-onayladi-295782
Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı, “itirazlara” rağmen onayladı
24 Mayıs 2024
/haber/talim-ve-terbiye-kurulu-yeni-mufredati-itirazlara-ragmen-onayladi-295718
ERG'den Yeni Müfredat Taslağı değerlendirmesi: "Bilgiden ziyade inançlar kaynak alınıyor"
7 Mayıs 2024
/haber/erg-den-yeni-mufredat-taslagi-degerlendirmesi-bilgiden-ziyade-inanclar-kaynak-aliniyor-295033
Uzmanlar yeni müfredatı yorumladı: "Çocuk haklarını gözeten bir müfredat değil"
30 Nisan 2024
/haber/uzmanlar-yeni-mufredati-yorumladi-cocuk-haklarini-gozeten-bir-mufredat-degil-294812
ERG: 10 yılda hazırlanan müfredat bir haftada değerlendirilemez
29 Nisan 2024
/haber/erg-10-yilda-hazirlanan-mufredat-bir-haftada-degerlendirilemez-294779
MEB, yeni müfredatı erişime açtı: Bir hafta görüş bildirilebilecek
26 Nisan 2024
/haber/meb-yeni-mufredati-erisime-acti-bir-hafta-gorus-bildirilebilecek-294697
HÜDA PAR Genel Başkanı: Eğitim müfredatıyla ilgili ciddi sorunlarımız var
28 Ağustos 2023
/haber/huda-par-genel-baskani-egitim-mufredatiyla-ilgili-ciddi-sorunlarimiz-var-283265
ilgili haberler
Yeni müfredat boykot edilecek: 11 Haziran’da öğrenciler okula gönderilmeyecek
7 Haziran 2024
/haber/yeni-mufredat-boykot-edilecek-11-haziranda-ogrenciler-okula-gonderilmeyecek-296294
Siyasi parti ve kurumlardan çağrı: Yeni müfredatı reddediyoruz
28 Mayıs 2024
/haber/siyasi-parti-ve-kurumlardan-cagri-yeni-mufredati-reddediyoruz-295834
Bakan, tartışmalı müfredatı onayladı
27 Mayıs 2024
/haber/bakan-tartismali-mufredati-onayladi-295782
Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı, “itirazlara” rağmen onayladı
24 Mayıs 2024
/haber/talim-ve-terbiye-kurulu-yeni-mufredati-itirazlara-ragmen-onayladi-295718
ERG'den Yeni Müfredat Taslağı değerlendirmesi: "Bilgiden ziyade inançlar kaynak alınıyor"
7 Mayıs 2024
/haber/erg-den-yeni-mufredat-taslagi-degerlendirmesi-bilgiden-ziyade-inanclar-kaynak-aliniyor-295033
Uzmanlar yeni müfredatı yorumladı: "Çocuk haklarını gözeten bir müfredat değil"
30 Nisan 2024
/haber/uzmanlar-yeni-mufredati-yorumladi-cocuk-haklarini-gozeten-bir-mufredat-degil-294812
ERG: 10 yılda hazırlanan müfredat bir haftada değerlendirilemez
29 Nisan 2024
/haber/erg-10-yilda-hazirlanan-mufredat-bir-haftada-degerlendirilemez-294779
MEB, yeni müfredatı erişime açtı: Bir hafta görüş bildirilebilecek
26 Nisan 2024
/haber/meb-yeni-mufredati-erisime-acti-bir-hafta-gorus-bildirilebilecek-294697
HÜDA PAR Genel Başkanı: Eğitim müfredatıyla ilgili ciddi sorunlarımız var
28 Ağustos 2023
/haber/huda-par-genel-baskani-egitim-mufredatiyla-ilgili-ciddi-sorunlarimiz-var-283265
Sayfa Başına Git