Erdoğan'dan yeni görevlendirmeler: Büyükelçilikte 1 kadın, diğer makamlar erkeklere

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin Valiliği, Göç İdaresi Başkanlığı ve büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi olarak Protokol Genel Müdür Yardımcısı Başak Genç Yüksel, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi olarak ise Ufuk Ulutaş atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, AFAD Başkanlığına Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı. Pehlivan'dan boşalan göreve, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros'un ataması yapıldı.

Göç İdaresi Başkanlığına ise aynı kurumun başkan yardımcısı Hüseyin Kök atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Muhammed Gülyurt getirildi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu görevden alındı.

Erdoğan'ın atamalarından sadece bir göreve kadın atandı, beş yere de erkekler atanmış oldu.

(EMK)