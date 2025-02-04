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Yayın Tarihi: 4 Şubat 2025 08:39
 ~ Son Güncelleme: 4 Şubat 2025 08:46
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Erdoğan'dan yeni görevlendirmeler: Büyükelçilikte 1 kadın, diğer makamlar erkeklere

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, AFAD Başkanlığına Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı. Pehlivan'dan boşalan göreve, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros'un ataması yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde bir akıllı telefon ekranında T.C. Resmî Gazete ifadesi yer alıyor. Ekranda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın yayımladığı bir kararın üst kısmı görülüyor. Telefon ekranının arka planında ise Türk bayrağı ve üzerinde yazılar bulunan bir sayfa dikkat çekiyor. Resmî Gazete'nin klasik kırmızı renkli başlığı belirgin biçimde öne çıkıyor.
Fotoğraf:AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin Valiliği, Göç İdaresi Başkanlığı ve büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi olarak Protokol Genel Müdür Yardımcısı Başak Genç Yüksel, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi olarak ise Ufuk Ulutaş atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, AFAD Başkanlığına Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı. Pehlivan'dan boşalan göreve, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros'un ataması yapıldı.

Göç İdaresi Başkanlığına ise aynı kurumun başkan yardımcısı Hüseyin Kök atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Muhammed Gülyurt getirildi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu görevden alındı.

Erdoğan'ın atamalarından sadece bir göreve kadın atandı, beş yere de erkekler atanmış oldu.

(EMK)

 

Haber Yeri
İstanbul
resmi gazete atamalar erdoğan afad
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