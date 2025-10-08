Erdoğan'dan 'yeni anayasa' çıkışı: Şartlar ne olursa olsun bu hedefimizden kopmayız

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında "anayasa" mesajı verdi. Erdoğan, "Türk demokrasisini sivil damgalı yeni anayasa ile taçlandırma irademiz bugün de baki. Şartlar ne olursa olsun bu hedefimizden kopmadık ve kopmayız" diye konuştu.

'Fotoğraf' tepkilerine yanıt

Meclis açılışına katılmayan muhalefet partilerini hedef alan Erdoğan, fotoğraflara verilen tepkilere şu yanıtı verdi:

"Siyasi partilerin bir araya gelmesi çok kıymetlidir. Dostane sohbetin eleştirilecek yanı yoktur olamaz. Hiçbirimiz düşman değiliz millete hizmet yolunda farklı kulvarlarda koşturan rakipleriz. CHP ve marjinal yoldaşları Meclis açılışından kaçarak millete hürmetsizlik etmişlerdir. Fotoğrafa verilen tepkiler CHP'nin faşist anlayışının tutumudur."

Ayrıca CHP'yi belediyelere yönelik soruşturmalar üzerinden hedef alan Erdoğan, "Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor" ifadelerini kullandı.

Trump'a övgüler

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Trump'ın barış çabalarına aktif destek vererek bölgemizi sıkıştığı bu cendereden süratle çıkarmak istiyoruz. Filistin direniş örgütü Hamas, Sayın Trump'ın barış planına son derece müspet cevap vermiş, böylece barış iradesini çok net ortaya koymuştur. Sayın Trump'ın çabalarına rağmen olumlu atmosferi baltalayan İsrail saldırılarına devam etmektedir. Ateşkes ve adil barış taraflar için en makul tercihtir.

Özgür Özel'i hedef aldı

"Ana muhalefetin boş gündemlerle bizi oyalamasına izin vermeyeceğiz. AK Parti reformların partisidir. Türkiye'ye 23 yılda büyük dönüşümleri biz yaşattık. Belediyelerdeki rüşvet soruşturmalarının üzerine gidilmeli, milyarlarca TL peşkeş çekilmiş.

"Beyefendi dün çıkmış daha çöpünü bile toplayamadıkları milletten özür dileyeceğine okul müdürlerine çağrı yapıyor. Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar. Ya sen önce millete su ver, milleti önce çöp dağlarından kurtar, rüşvet çamurunu bir temizle. Sizin hiç insafınız yok mu? 25 yıllık hizmeti üzerine tek bir artı koymadan çarçur ettiniz. Ankara'da elinde su bidonlarıyla bekleyen vatandaşa da mı saygınız yok? Çöp dağları arasında işine gitmeye çalışan vatandaşımıza zerre kadar saygınız yok.

"(Özgür Özel) Beyefendinin ortaya saçılan her skandala bahanesi var ama millete hesap verecek cesareti ve saygısı yok. Kukla genel başkanla ancak bu kadar. Verilen koordinatların dışına çıkamıyor.

"Belediyelerdeki itibar kaybının müsebbibi olan ana muhalefetin reform çabalarımızı desteklemesi bir nevi günahlarına kefaret olacaktır.

"Sivil damgalı yeni anayasa"

"Türk demokrasisini sivil damgalı yeni anayasa ile taçlandırma irademiz bugün de baki. Şartlar ne olursa olsun bu hedefimizden kopmadık ve kopmayız. Darbelerden değil milletin irfanından beslenen, demokrasi tecrübemizi fasılalara bölen sivil bir anayasa vatandaşlarımızın halen en büyük özlemidir.

'Sabotaj' uyarısı

"Sınırlarımızın ötesindeki Kürt kardeşlerimizi de Türkiye Cumhuriyeti'nin güven veren dostluğuna kopmaz bağlarla bağlamak mecburiyetindeyiz. Sabotajlara karşı dikkatli ve temkinliyiz ama jeopolitik risklerin yükseldiği bir dönemde elimizi çabuk tutmamız gerektiğinin farkındayız. Tıpkı on asır önce olduğu gibi Türkler, Kürtler ve Araplar olarak ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuruyla istikbali birlikte inşa edeceğiz."

