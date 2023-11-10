Erdoğan'dan yargıdaki krize dair ikinci açıklama: Taraf değil hakemiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybetmesinin 85'inci yılı nedeniyle düzenlenen anma programında konuştu.

Erdoğan, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasındaki krize ilişkin Özbekistan dönüşü yaptığı açıklamanın ardından ikinci bir değerlendirme yaptı.

Erdoğan, ilk açıklamasında “Anayasa Mahkemesi Yargıtay'ın attığı bu adımı hafife alamaz, almamalıdır” derken; ikinci açıklamasında “Biz bu tartışmada taraf değil hakem konumundayız” dedi.

Erdoğan, AYM’ye yönelik eleştirisini de sürdürdü ve yeni bir anayasa çağrı yaptı:

Yargı kurumlarının kararları da tartışılabilir. Türkiye'de, yüksek mahkemeler dahil hiçbir organ, hiçbir kurum layüsel değildir, eleştirilemez değildir. Yargının iki kurumu arasındaki yetki tartışmasının çözüm yeri anayasadır, yasalardır. Anayasa, 'devlet başkanı' sıfatıyla bize 'devlet organlarının uyumlu çalışmasını temin' görevi vermektedir. Biz bu tartışmada taraf değil hakem konumundayız. Ancak mevcut anayasamız ve yasalarımız, bu konuda yetersiz kalmaktadır.

Darbecilerin bundan 41 sene önce Türkiye’ye biçtiği gömlek, yapılan 20’yi aşkın tadilata rağmen, 2023 Türkiye’sine artık dar gelmektedir. Yeni anayasa meselesini ısrarla gündemde tutmamızın, günlük siyaset söylemi değil, hayati bir konu olduğu, bu vesileyle herhalde daha iyi anlaşılmıştır.

Devletin başı olarak, kurumlarımız arasındaki görüş ayrılığının bir anayasa ve sistem krizi haline dönüşmesinin önüne geçecek adımları süratle atacağız. Hem yüksek yargı kurumlarımızın temsilcileriyle hem yetkinliği herkesçe kabul edilen hukukçularımızla görüşerek, meseleye bir hal yolu muhakkak bulacağız. Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak, tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız.