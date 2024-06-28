Erdoğan'dan Suriye'yle 'normalleşme' mesajı: Sayın Esed'le görüşmeler yine olur

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, “Beşar Esad, Rusya temsilcileriyle yaptığı görüşmede Suriye’nin Türkiye’yle ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu aktardı. Aynı zamanda Suriye’nin egemenliğine saygı duyulması vurgusu yaptı. Türkiye ve Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulur mu?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye’yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz ve Suriye’nin de içişlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı, bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur.

Nasıl ki biz Suriye’yle ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed’le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Ve Suriye’nin de içişlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok.”

Esad: Türkiye Suriye'den çekilmeden Erdoğan'la görüşmeyeceğim

Ne olmuştu? Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, 26 Haziran’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev’le Şam’da yaptığı görüşmede “Suriye, ülkenin tüm toprakları üzerindeki egemenliğine dayanan, terör ve terör örgütleriyle mücadeleyi temel alan, Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik tüm girişimlere açıktır” demişti. Şam yönetimi, Türkiye’yle ‘normalleşme’ için TSK’nin Suriye topraklarından tamamen çekilmesini şart koşuyor. İRAN-SURİYE GÖRÜŞMELERİ Esad: "Türkiye Suriye topraklarından çekilmedikçe ilişkiler normalleşemez" Daha önce Esad “Türkiye Suriye topraklarından çekilmedikçe ilişkiler normalleşemez” derken, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da “Türk tarafıyla yapılacak herhangi bir görüşme, Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, işgalin sona erdirilmesi ve teröre desteğin durdurulması temelinde inşa edilmelidir” açıklamasında bulunmuştu. Suriye’den Türkiye ile normalleşme açıklaması: “İşgal bitmeden olmaz”

(VC)