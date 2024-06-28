ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Haziran 2024 14:51
 ~ Son Güncelleme: 28 Haziran 2024 15:25
2 dk Okuma

Erdoğan'dan Suriye'yle 'normalleşme' mesajı: Sayın Esed'le görüşmeler yine olur

Esad'ın 'egemenlik şartıyla görüşme' mesajına yanıt veren Erdoğan, “Suriye’nin içişlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz” dedi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Erdoğan'dan Suriye'yle 'normalleşme' mesajı: Sayın Esed'le görüşmeler yine olur
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, “Beşar Esad, Rusya temsilcileriyle yaptığı görüşmede Suriye’nin Türkiye’yle ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu aktardı. Aynı zamanda Suriye’nin egemenliğine saygı duyulması vurgusu yaptı. Türkiye ve Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulur mu?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye’yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz ve Suriye’nin de içişlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı, bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur.

Nasıl ki biz Suriye’yle ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed’le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Ve Suriye’nin de içişlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok.”

Esad: Türkiye Suriye'den çekilmeden Erdoğan'la görüşmeyeceğim
Esad: Türkiye Suriye'den çekilmeden Erdoğan'la görüşmeyeceğim
13 Mayıs 2023

Ne olmuştu?

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, 26 Haziran’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev’le Şam’da yaptığı görüşmede “Suriye, ülkenin tüm toprakları üzerindeki egemenliğine dayanan, terör ve terör örgütleriyle mücadeleyi temel alan, Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik tüm girişimlere açıktır” demişti.

Şam yönetimi, Türkiye’yle ‘normalleşme’ için TSK’nin Suriye topraklarından tamamen çekilmesini şart koşuyor.

Esad: "Türkiye Suriye topraklarından çekilmedikçe ilişkiler normalleşemez"
İRAN-SURİYE GÖRÜŞMELERİ
Esad: "Türkiye Suriye topraklarından çekilmedikçe ilişkiler normalleşemez"
31 Ağustos 2023

Daha önce Esad “Türkiye Suriye topraklarından çekilmedikçe ilişkiler normalleşemez” derken, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da “Türk tarafıyla yapılacak herhangi bir görüşme, Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, işgalin sona erdirilmesi ve teröre desteğin durdurulması temelinde inşa edilmelidir” açıklamasında bulunmuştu.

Suriye’den Türkiye ile normalleşme açıklaması: “İşgal bitmeden olmaz”
Suriye’den Türkiye ile normalleşme açıklaması: “İşgal bitmeden olmaz”
15 Ocak 2023

(VC)

türkiye-suriye ilişkileri beşar esad Recep Tayyip Erdoğan normalleşme
ilgili haberler
KUZEY VE DOĞU SURİYE'DE ERTELENEN YEREL SEÇİMLER
Suriyeli gazeteci Kassargian: Erteleme kararı zaman kazanma hamlesi
7 Haziran 2024
/haber/suriyeli-gazeteci-kassargian-erteleme-karari-zaman-kazanma-hamlesi-296270
VIA ARAB 50. OLAĞANÜSTÜ KONFERANSI
Suriye Dışişleri Bakanı: "Türk işgali bitecek, eskiye dönmenin tek yolu bu"
5 Eylül 2023
/haber/suriye-disisleri-bakani-turk-isgali-bitecek-eskiye-donmenin-tek-yolu-bu-283556
İRAN-SURİYE GÖRÜŞMELERİ
Esad: "Türkiye Suriye topraklarından çekilmedikçe ilişkiler normalleşemez"
31 Ağustos 2023
/haber/esad-turkiye-suriye-topraklarindan-cekilmedikce-iliskiler-normallesemez-283421
Esad: Türkiye Suriye'den çekilmeden Erdoğan'la görüşmeyeceğim
13 Mayıs 2023
/haber/esad-turkiye-suriye-den-cekilmeden-erdogan-la-gorusmeyecegim-278671
ESAD, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME ŞARTINI AÇIKLADI
"Türk askeri Suriye'den çekilmeli"
16 Mart 2023
/haber/turk-askeri-suriye-den-cekilmeli-275779
ilgili haberler
KUZEY VE DOĞU SURİYE'DE ERTELENEN YEREL SEÇİMLER
Suriyeli gazeteci Kassargian: Erteleme kararı zaman kazanma hamlesi
7 Haziran 2024
/haber/suriyeli-gazeteci-kassargian-erteleme-karari-zaman-kazanma-hamlesi-296270
VIA ARAB 50. OLAĞANÜSTÜ KONFERANSI
Suriye Dışişleri Bakanı: "Türk işgali bitecek, eskiye dönmenin tek yolu bu"
5 Eylül 2023
/haber/suriye-disisleri-bakani-turk-isgali-bitecek-eskiye-donmenin-tek-yolu-bu-283556
İRAN-SURİYE GÖRÜŞMELERİ
Esad: "Türkiye Suriye topraklarından çekilmedikçe ilişkiler normalleşemez"
31 Ağustos 2023
/haber/esad-turkiye-suriye-topraklarindan-cekilmedikce-iliskiler-normallesemez-283421
Esad: Türkiye Suriye'den çekilmeden Erdoğan'la görüşmeyeceğim
13 Mayıs 2023
/haber/esad-turkiye-suriye-den-cekilmeden-erdogan-la-gorusmeyecegim-278671
ESAD, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME ŞARTINI AÇIKLADI
"Türk askeri Suriye'den çekilmeli"
16 Mart 2023
/haber/turk-askeri-suriye-den-cekilmeli-275779
Sayfa Başına Git