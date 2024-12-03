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Yayın Tarihi: 3 Aralık 2024 21:45
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2024 22:55
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SUDANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan'dan Suriye'ye müdahale gerekçesi: "PKK gelişmelerden istifade etmeye çalışıyor"

İletişim Başkanlığı Irak Başbakanı Muhammed Şia el Sudani ile telefon görüşmesi yapan Erdoğan'ın "gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığını ve atacağını" ifade ettiğini ileri sürdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan'dan Suriye'ye müdahale gerekçesi: "PKK gelişmelerden istifade etmeye çalışıyor"
Sudani ve Erdoğan, Irak ziyaretinde Bağdat'ta

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'deki gelişmeler hakkında Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtirken Suriye’nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade etti.

İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın, "Suriye Rejimi’nin durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini belirtti[ğini]" duyurdu.

"PKK ve uzantılarını engellemek için..."

Açıklamaya göre, Erdoğan, "Türkiye’nin millî güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığını ve atacağını ifade etti."

AA'nın aktardığına göre Erdoğan görüşmede Suriye’nin birliğine, toprak bütünlüğüne önem verildiğini bu konuda Irak'la aynı noktada olduklarını belirtti.

Şam'ın "siyasi sürece" dahil olması

Erdoğan, Sudani ile konuşmasında "Suriye rejiminin durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olması gerektiğini" de kaydetti.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
erdoğan Muhammed Şiya El Sudani Irak PKK
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