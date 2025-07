Erdoğan'dan 'süreç' açıklaması: AKP-MHP-DEM olarak beraber yürümeye karar verdik

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün, partisinin Ankara Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

PKK'nin dün (11 Temmuz) Süleymaniye sınırları içinde gerçekleştirdiği sembolik silah bırakma törenine nasıl yanıt vereceği merak edilen Erdoğan, yeni barış süreci kapsamında TBMM’de bir komisyon kurulacağını açıkladı.

Erdoğan ayrıca, bu süreçte AKP, MHP ve DEM Parti olarak birlikte hareket edeceklerini duyurdu.

Barış ve Demokratik Toplum Grubu: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz

"Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, acıları hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ediyoruz. Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye projesi, açık söylüyorum bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir. Bugün yeni bir gündür, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır. Herkes şundan emin olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu çiğnetmeyiz, başını öne asla eğdirtmeyiz. Terörsüz Türkiye projemizi bu anlayışla izliyoruz.

"1984'teki ilk eyleminden sonra ne yazık ki terör Türkiye'de her geçen gün tırmandı. O günden sonra nice hükümetler geldi. Her biri terörün kökünü kazıyacağını söyledi. Ama terör ne topraklarımızda ne de üst edindiği başka ülke topraklarında bitirilemedi. Bunda elbette devletin bazı yanlış uygulamalarının da payı vardı. Beyaz Toroslar bunlardan biriydi, faili meçhuller bunlardan biriydi, Diyarbakır Cezaevi bunlardan biriydi. Yakılan köyler, bir gecede göçe zorlanan insanlar, evladıyla cezaevinde Kürtçe konuşamayan analar işte bu yanlış uygulamalardan biriydi. Hukuk ve meşruiyet dışı mücadele yöntemleri, terörü bitirmek yerine tam tersine körükledi, büyüttü, terör örgütüne istismar edeceği elverişli bir zemin sundu.

"Diyalogla çözeceğiz"

"(PKK'nin silah bırakması) Türkiye kazanmıştır, milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktadır hatta bugün düne göre çok daha kudretlidir, azametlidir, en önemlisi istikbali için çok daha umutludur. Bırakınız tedirgin olmayı milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalı.

"Bugün, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor. Gönüller bir olunca sınırlar ortadan kalkar. İlk adım olarak TBMM'de bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını konuşmaya başlayacağız. 41 yılda terör baronları, kandan beslenenler kazandı. Türk-Kürt-Arap üzerine kirli hesapları olanlar kazandı. Bugün bu kirli oyunu bozuyor, altüst ediyoruz. Sadece Kürt vatandaşlarımızın değil, Irak ve Suriye'deki Kürt kardeşimin meselesi de bizim meselemizdir. Onlarla bu süreci görüşüyoruz, onlar da çok mutlu.

"Bu ülkenin her bir vatandaşı ister Türk, ister Kürt, ister Arap, ister Sünni, ister Alevi, sağcı, solcu, zengin, fakir her bir vatandaşı devlet karşısında birinci sınıf vatandaştır. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak yuvası, çatısıdır. 86 milyon biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz. Tüm farklılıklarımıza rağmen hep birlikte Türkiye'yiz. Kürt kardeşim meselen mi var, oturup konuşacağız. Alevi kardeşim sorunun mu var, diyalogla çözeceğiz. İnanın soframıza bereket gelecek.

"Artık yumrukları sıkmaya gerek yok"

"Cumhur İttifakı olarak, DEM Heyeti ile de birlikte bu süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız. Gazi Meclis’imizin sürece katkıları kritik önemdedir. Bu süreçte rahmetli Sırrı Süreyya kardeşimizle, ardından Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bu hafta bir araya geldik. Birlikte, bu yürüyüş için neler yapabiliriz, bunları konuştuk. Demek oluyormuş. Daha güzel şeyler olacak. Meclis’imizin de bu hayırlı süreci desteklemesini temenni ediyorum. Irak ve Suriye’deki Kürt kardeşimizin meselesi de bizim meselemizdir. Onlarla da bu süreci görüşüyoruz, konuşuyoruz ve onlar da çok mutlu. Dün atılan adımlar Irak'ta çok ses getirdi. Suriye'de de birlik, beraberliğin kazanacağına inanıyorum.

"AKP-MHP-DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik. Derdimiz var, dertliyiz. Derdimiz olduğuna göre el ele verdiğimize göre, Allah’ın izniyle biz bu engelleri aşarız. Artık yumrukları sıkmaya gerek yok. Konuşacağız, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz. Türkiye demokrasi ile güçlenecek, kardeşlik ile büyüyecek. Çok farklı bir Türkiye’ye kavuşacağız. Biz bize bir adım atana her türlü kolaylığı sağlarız. Kimse tedirgin olmasın. Türk, Kürt, Arap düne göre çok daha güçlüdür." (TY)