Erdoğan'dan savaş vurgusu: Politikamızı aynen sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan’dan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, 23 Ekim'de Ankara’da 5 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine yönelik saldırıyı saldırıyla ilgili soruya, "Suriye’den bir sızma hareketi şeklinde gelişmiş olduğunu özellikle öğrenmiş bulunuyoruz. Buna yönelik de tüm gece boyunca 40 ayrı noktaya operasyonlar yapıldı" cevabını verdi.

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"Taviz vermemiz mümkün değil"

Erdoğani, bir gazetecinin, "'Terörsüz bir Türkiye inşa edelim' demiştiniz, bu nasıl olacak?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Terörle mücadeleden kesinlikle taviz vermemiz mümkün değil. Bu, kararlılıkla devam edecek ve terörü kaynağında yok etme politikamızı yine aynen sürdüreceğiz. Bundan da taviz söz konusu değil. Bizim hedefimiz terörsüz bir Türkiye'dir. Bundan taviz vermeyeceğiz, veremeyiz.

Kesinlikle şu andaki hükümetimizin 'laf ola beri gele' şeklinde bir anlayışı söz konusu değildir. Biz terörü tamamen kaynağında kurutmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun kaynağı Suriye mi, Suriye. O zaman oradaki kaynak neyse biz orada gereğini, dün akşam yaptığımız gibi yaparız. Bundan sonraki süreçte de aynen bu şekilde bu kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

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"Onların hamisi olacağız"

ABD’nin bölgeden çekilmesine yönelik tartışmaların da sorulduğu Erdoğan, “Bizim gözümüz de, kulağımız da topraklarımızın yanı başında yaşanan bütün gelişmelere açıktır ve bunlardan da taviz veremeyiz. Biz kendi topraklarımızın korumacısı, onların hamisi olacağız. Suriye’den veya farklı yerlerden bize herhangi bir sızma hareketi olabileceğini her an düşünmek durumundayız. Onun için de bütün güvenliğimizi ona göre almak durumundayız” dedi.

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Esad'a: Umarım yapıcı bir adım görürüz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan görüşmenin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la yeni bir gelişmenin olup olmadığı da soruldu.

Erdoğan, bu soruyu ise şöyle cevapladı: “Suriye yönetiminin Türkiye ile samimi ve gerçekçi bir normalleşmenin kendilerine sağlayacağı faydaları anlayarak adımlarını ona göre atması temel beklentimizdir. Umarım önümüzdeki dönemde bu konuda yapıcı bir adım görür ve Türkiye-Suriye normalleşmesini inşa ederiz. Çünkü o bölgedeki istikrarsızlık bir bataklığın sinekleri topladığı gibi terör örgütlerini, kirli emelleri olanları oraya biriktirdi.”

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(RT)