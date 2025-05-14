Erdoğan'dan 'PKK'nin feshi' açıklaması: Takibi MİT yapacak, kalan kısım siyasetin işi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PKK'nin kendini feshetme ve silah bırakma kararının ardından yeni bir safhaya geçildiğini belirten Erdoğan, "Sözlerin tutulup tutulmadığının takibini MİT titizlikle yapacak. Örgüt kendi üzerine düşenleri yerine getirdiğinde kalan hususları konuşmak, ilerletmek siyasetin işi haline gelecek" açıklamasında bulundu.

PKK ‘fesih’ kararını açıkladı

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer siyasi parti yöneticilerine yapıcı tutumları için taktirlerini iletti. Sağduyuyu elden bırakmama çağrısı yapan Erdoğan, "Sağduyulu söylemlerin önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyoruz. Sürece karşı mesafeli, hatta olmusuz tavır takınmış olsalar da sorumlu siyaset çizgisinden ayrılmayan muhalif parti genel başkanlarına teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

PKK'NİN FESİH KARARINI DEĞERLENDİRDİ Özgür Özel: "Barışın yanındayız"

PKK'nin Suriye ve Avrupa kollarının da fesih ve silah bırakma sürecine katılmalarının hayatı öneme sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, 'bölgesel barış' vurgusu yaptı. Konuşmasının sonunda belediyelere ilişkin yaptığı açıklamada ise kayyım uygulamalarının yeniden istisna haline gelebileceğine dikkat çekti.

"Yeni bir safhaya geçtik"

Erdoğan konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararını açıklamasıyla, terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha, birliğimizi, kardeşliğimizi, yürüyüşümüzü güçlendirme safhasıdır. 86 milyonun arasında örülen terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır. Demokrasimizin serpilmesine ket vuran engelden kurtulma safhasıdır. Türkiye Cumhuriyeti; kendi meselesini, kendi siyasi kurumlarının iradesiyle çözebilme kabiliyeti olduğunu dosta düşmana gösterdi.

"Başarı 86 milyonun"

Örgüt, aldığı kararla bizim milletimizle yaptığımız ortak yaşam mutabakatına uygun bir adım atmıştır. Suriye ve Avrupa kollarının da fesih ve silah bırakma sürecine katılmaları hayatı öneme sahiptir. Avrupa'daki ve dünyanın diğer yerlerindeki örgüte müzahir lobileri, artık Türkiye karşıtı faliyetler yerine ülkemizin yanında görmek istiyoruz. Türkiye'nin adının terörle değil, teknoloji, kültür, sanat demokratik ve insani gelişim standartlarıyla anılmasını arzu ediyoruz. Gelinen nokta önemli bir başarıysa, bunun sahibi 86 milyonun tamamıdır.

Muhalefete sağduyu çağrısı

Terörsüz Türkiye gayretimizin bugüne gelmesinde emeğini ve fedakarlığını yakinen bildiğimiz Sayın Bahçeli'ye şükranlarımızı ifade ediyorum. Cumhur İttifakı'nın gücü, siyaset üretme kabiliyeti, bu süreçte bir kez daha görüldü. DEM Parti içinde sürece büyük destek veren rahmeli Sırrı Süreyya Önder başta olmak üzere, sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm isimlere, eş başkanlara, siyasetçilere teşekkür ederim. Sağduyulu söylemlerin önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyoruz. Sayın Özel'e ve diğer siyasi parti yöneticilerine, bu süreçteki yapıcı tutum için takdirlerimizi sunuyoruz. Sürece karşı mesafeli, hatta olmusuz tavır takınmış olsalar da sorumlu siyaset çizgisinden ayrılmayan muhalif parti genel başkanlarına teşekkürlerimizi iletiyoruz.

"Takibi MİT yapacak"

Asıl olan uygulamadır. Sözlerin tutulup tutulmadığının takibini MİT titizlikle yapacak. Örgüt kendi üzerine düşenleri yerine getirdiğinde kalan hususları konuşmak, ilerletmek siyasetin işi haline gelecek. Herkesi uçup kaçmadan, sağduyuyu elden bırakmadan gelişmeleri takibe davet ediyorum.

Bölgesel barış vurgusu

Ülkemiz, barış diplomasisinin merkezlerinden biri haline geldi. Arabuluculuğu aranan biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Bu sabah sayın Trump'la Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Şara ile telefonda görüştük. Bölge barışını nasıl daha güçlü hale getirebiliriz, altında yatan neden buydu... Türkiye, sahip olduğu binlerce yıllık devlet tecrübesi, güçlü siyasi liderliği ve yetişmiş diplomatlarıyla bu alanda istisnai bir konumdadır. Bölgesel barış ve istikrar için tüm tarafların güvenine mazhar olabiliyoruz. Kardeş Pakistan ile Hindistan gerilimine, Gazze soykırımındaki vicdanlı duruşumuzdan, Somali ve Etiyopya arasındaki görüşmelere kadar her yerde ilkeli, tutarlı ve adaletliyiz, muhataplarımızın itimadını kazandık.Dost acı söyler prensibiyle her zaman doğruları söyledik, mazlumun da zalimin de kimliğine bakmadık.

Trump'a teşekkür

Bizim küresel ölçekte barıştan, demokrasi, güvenlik ve istikrardan başka gayemiz yoktur. Son günlerde baş döndürücü bir hal alan diplomasi trafiğimizle bunu başarma gayreti içindeyiz. Dün Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklayan sayın Trump'a tekrar teşekkür ediyorum. Gazze'de vahşet boyutuna varan insani trajediye son verilmesi amacıyla yürüttüğümüz çabalarda da dostum Trump'ın desteğine güveniyorum. İnşallah, Gazze ile ilgili de yakında müjdeli haberler almayı umut ediyoruz.

İBB'ye yönelik soruşturmalar

Yapılan işlerin, yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilişkili organize suç vasfını aşarak, ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor. İstanbul'da yürüyen soruşturma, bu çarpık tablonun en bariz ve belki de Cumhuriyet tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir.

Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir. Büyükşehir ile ilçeler arasında yetki karmaşası var. Belediyelerdeki yetki paylaşımı gözden geçirilmeli. İl özel idaresinin de gözden geçirilmesi gerekiyor.

"Kayyım yeniden istisna olabilir"

Belediyelere kamudan tahsis edilen ve topladıkları mali kaynakların denetimi için yerel dinamiklere, ilgili merkezi kurumlara dayanan yeni bir yapı kurulmalı. Yerel yönetim sistemimizin 'ıslah' edilmesinde, aksayan yanlarının giderilmesinde, sorunlu alanlara neşter vurulmasında fayda olduğuna inanıyoruz.

Terör örgütünün kendini feshi ardından siyasetin güçlü devreye girmesiyle, belediyelerdeki kayyım uygulamasının da yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz. Meclis'teki partilerimize milletin hizmet beklentisini karşılayacak etkin yerel yönetim sistemi için ortak akılla çözüm geliştirmeyi teklif ediyoruz."

(AB)