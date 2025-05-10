Erdoğan'dan PKK kongresi açıklaması: Her an müjdeleri alabilirsiniz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da AKP Kadın Kolları'nın düzenlediği "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" başlıklı bir programda konuştu.

Gündeminde erkek şiddeti, aile politikaları ve PKK kongresi vardı. Aileyi kutsallaştıran Erdoğan, iktidarlarında erkek şiddetine sıfır tolerans gösterdiklerini iddia etti. LGBTİ+’leri hedef aldı. Nefret söyleminde bulundu:

"Anneler daima kutsal bir yere sahiptir. Annelere duyulan sevgi her şeyin üzerindedir. Ailenin temeli annedir, kadındır. Annelerin güçlü olmadığı bir toplumda refahı, huzuru, başarıyı elde edemezsiniz. 23 yıllık iktidarımızda bu hakikati gözardı etmedik. Anne ve çocuğa yönelik faaliyetler başta olmak üzere aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı bu istikamette belirledik.

Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesinde kararlılıkla haraket ediyoruz. Hepimizin yüreğini dağlayan vahşi saldırıların faillerinin hak ettikleri cezaları almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız. Kadına şiddete karşı en sağlam kalkan olan 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanması önceliğimiz...

Gençleri yuva kurmaya, evlenmeye özendirecek pek çok adım atıyoruz. Tüketim kültürünün körüklediği, evliliği zorlaştıran her türlü yanlış uygulamayla mücadele içindeyiz. LGBT denilen sapkın akımların toplumumuzu ifsad etmemesi için tedbirler alıyoruz. Alkol, kumar, sanal bahis, uyuşturucu gibi illetler karşısında sergilediğimiz duruşun bir amacı, aileyi, bilhassa kadın ve çocukları korumaktır.

Her ne kadar belli çevreler kabul etmek istemese de alkol bağımlılığı, aile içi şiddetin en büyük sebeplerinden biridir. İçki bağımlılığı yüzünden yuvalar yıkılıyor, aileler parçalanıyor. Nice çocuk yetim ve öksüz büyüyor. Ne yapıyorsak, ailelerimizi desteklemek için yapıyoruz.”

Erdoğan, PKK kongresiyle ilgili de “Her an müjdeleri alabilirsiniz” dedi:

"40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerine kor bir ateş düşüren, milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz.

Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyoruz. Bölgemizi kana, kaosa, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğmaya çalışanların oyununa gelmeyeceğiz. Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız."

PKK 12. kongresini gerçekleştirdiğini açıkladı

(HA)