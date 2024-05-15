Erdoğan'dan "özeleştiri" atakları: "Kendimizi düzeltmemiz gerekiyor"

AKP Genel Başkanı Erdoğan 31 Mart seçim sonuçlarını Ankara'da parti genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda değerlendirdi.

"Olgunluk" iddiası

AA'nın geniş yer verdiği konuşmasında Erdoğan 75 yıllık bir tarih içinden bakarak ve "Allah'ın lütfu" olarak nitelemiş olduğu 15 Temmuz bağlamında ele aldığı 31 Mart seçimlerinde uğradıkları yenilgiyi "olgunlukla karşıladık[larını]" söyledi.

"Parti olarak her ne kadar hedeflerimizin uzağında kalsak da 31 Mart seçim sonuçlarını müspet karşıladık." dedi. "AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın olgun duruşu[nun]", 31 Mart sonrasında siyasetin genel havasını da değiştirdiğini, siyasi atmosferdeki "yumuşama ikliminde siyasetçilerin mesajları kadar toplumda siyaset kurumuna yönelik güvenin artmasının da önemli payı [olduğunu]" dile getirdi.

Özel'e övgüye devam

Erdoğan Özgür Özel liderliğindeki muhalefeti övmeyi sürdürdü: "Muhalefetteki muhataplarımızın da dirayetli davrandığını görüyor, bundan da ülkemiz siyaseti adına memnuniyet duyuyoruz." dedi.

"Şahsi hesap" sahiplerine azar

AKP Genel Başkanı, "Siyasetçisiyle, kaprisli bürokratıyla, lobisiyle, çıkar gruplarıyla [...] partimize gönül verenlerin fedakarlığını şahsi heves ve hesapları için zayi ede[nleri]" azarladıktan sonra "31 Mart seçim sonuçlarını da göz ardı etm[ediklerini]" söyledi. "Sonuçlara dair kapsamlı iç muhasebemizi partimizin yetkili organlarında yaptık, yapıyoruz ve yapacağız." dedi.

Erdoğan, istişare halkalarını genişletmeye devam edeceklerini bildirerek, "Son Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda geleneksel istişare kampımızı çok yakın bir tarihte toplama kararı aldık. Önce milletvekillerimizle ardından da inşallah belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz." dedi.

Kusurumuz varsa...

Erdoğan, seçim sonuçlarından dolayı "Halkla araya mesafe koymanın, duvar örmenin, sokakla, çarşıyla, pazarla, mahalleyle bağı zayıflatmanın bizim siyaset geleneğimizde yeri [olmadığını]" söyledi ve "Bu konularda eksiğimiz, hatamız, problemimiz, millete karşı bir kusurumuz varsa çok açık söylüyorum, mutlaka kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Partimizin ve davamızın geleceği her türlü şahsi kaygının, her türlü kişisel hesabın üzerindedir." diyerek özeleştiri yapacaklarını dile getirdi.

"AK Parti'ye heyecan katacak şahsiyetlere ihtiyacımız var"

Erdoğan yeni dönemde "emektarlara vefasızlık göstermeyece[klerini]" vurgularken "bizim AK Parti'den güç devşirecek isimlere değil AK Parti'ye güç katacak, ufuk, vizyon, dinamizm, heyecan katacak şahsiyetlere ihtiyacımız var. Bu anlayışla partimizin çatısı altında AK Parti rozetiyle ülkeye ve millete gerçekten hizmet etmek isteyenlere kapımızı kapatmıyoruz. Ama siyaseti kariyer basamağı olarak görenlerle yol yürünemeyeceğini de geçmiş tecrübelerimizin ışığında çok çok iyi biliyoruz." dedi.

(AEK)