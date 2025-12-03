Erdoğan'dan Özel’e: Cellat görmek istiyorsan aynaya bak

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yanıt verdi.

Özel’in, DEM Parti’nin sürece katkısını “Stockholm sendromu” olarak nitelendirmesine ilişkin Erdoğan, “Neymiş DEM Parti'nin sürece katkı vermesi Stockholm sendromuymuş. Sayın Özel, cesaretin varsa ve cellat görmek istiyorsan aynaya bak” dedi.

Enflasyon

Toplantıda gündeme dair değerlendirmeler yapan Erdoğan, ekonomiye ilişkin verilerle sözlerine başladı.

2025 yılının ilk dokuz ayında ülkeyi ziyaret edenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artışla 49 milyon 993 bine yükseldiğini belirten Erdoğan, turizm gelirlerinin de ilk üç çeyrekte 50 milyar dolara ulaştığını, bununla birlikte ekonomik büyümenin 21 çeyrektir kesintisiz sürdüğünü ve 2025 üçüncü çeyreğinde Türkiye’nin OECD içinde 4., G20 içinde ise 5. sırada yer aldığını söyledi.

Erdoğan, bölgede Türkiye'nin önünü kesmek isteyen odaklara rağmen hedeflerinden sapmadıklarını belirterek, “Suyu önce bulandırıp sonra sazan avına çıkan simsarların oyunlarına gelmeyeceğiz” dedi.

Ayrıca ülkenin risk priminde (CDS) düşüş yaşandığını, 233 baz puana gerileyerek son 7 yılın en düşük seviyesine indiğini aktardı.

Kasım ayı enflasyon rakamlarına da değinen Erdoğan, aylık enflasyonun 0,87 olarak açıklandığını, temel mal enflasyonunun yüzde 18 civarına gerilediğini ve deprem konutları ile sosyal konut projeleri sayesinde kira enflasyonunda hızlı düşüş beklediklerini söyledi. Hükümetin hedefini “86 milyon vatandaşın refahını kalıcı biçimde artırmak” ve 2028 yılında 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşmak olarak özetledi.

Erdoğan, enflasyon verilerinin umut verici olduğunu vurgulayıp, ekonomik göstergelerin yanında esnaf, tüccar ve reel sektörün durumuna da önem verdiklerini belirtti. Dünya genelinde gelir uçurumuna dikkat çekerek mevcut düzenin sürdürülebilir olmadığı eleştirisini yineledi.

“Kürt kardeşlerim kimin saldırgan olduğunu iyi bilir”

Özel’e yönelik sözlerinde, CHP’nin geçmişine göndermede bulunan Erdoğan, “Kendi tarihine, CHP’nin geçmişine bak. Celladı orada göreceksin” diyerek Kürt vatandaşların kimin mağdur, kimin saldırgan olduğunu iyi bildiğini söyledi:

“Barzani saygısız”

Eski IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sarf ettiği sözlere de tepki gösteren Erdoğan, bu açıklamaları “saygısız ve kabul edilemez” olarak nitelendirdiğini, parti sözcüsü ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla diplomatik adımlar atıldığını ve izahat istendiğini söyledi.

Süreç ve kurulacak komisyonla ilgili değerlendirmesinde ise Erdoğan, çalışmalarda ivme beklediğini, hedefe yaklaşıldıkça istismar mekanizmalarının devreye girebileceğini, “terörle beslenen” kesimlerin engelleme çabası gösterebileceğini söyledi.

Erdoğan şöyle dedi:

"Bundan sonra sürecin biraz daha ivme kazanmasını ümit ediyorum. İyimser konuşurken 23 yıllık tecrübelerimizin ışığında elbette şu riskleri de göz ardı etmiyoruz. Hedefe yaklaştıkça istismar mekaniği daha fazla devreye girecek. Terör bitince işsiz kalanlar bu engellemek için daha fazla mesai yapacak. Türkiye'nin bu paslı prangadan kurtulmasını istemeyenler son ana kadar vazgeçmeyecek. Hepsine de hazırlıklıyız. İnancım ve samimi duam o'dur ki sorunları çözmek amacıyla milletimizin ve gazi Meclisi'mize gönderdiği bütün milletvekillerimiz hayati önemi haiz bu konuda bizimle aynı hissiyatı paylaşır, bizimle aynı hedefe yürür. Özellikle tarihi bir sorumluluk üstlenen komisyonumuzun şimdiye kadar başarıyla yürüttüğü çalışmalarını bundan sonra da milletin ve memleketin menfaatlerini önceleyen bir anlayışla tekemmül edeceğine inanıyorum. AK Parti olarak sorumluluk almaya, yapıcı ve ön açıcı olmaya devam edeceğiz."

Ne olmuştu? Özgür Özel CHP'nin 30. Olağan Kongresinde TBMM Komisyonundaki, Öcalanla görüşmek üzere İmralı'ya heyet yollama tartışmalarını ve bu tartışmalar sırasında Devlet Bahçeli'nin takındığı tutumun evveliyatını işaret eden sözlerinin DEM Parti'ye gönderme olduğu konusunda yalnızca DEM Parti ve seçmenleri arasında değil siyasi yelpazenin bütün kanatlarında yaygın bir kanaat doğmuştu. Özel'in konuşması "Herkesi canı istediğinde ‘Şu parti kapatılsın, kapatmıyorsa Anayasa Mahkemesi de kapatılsın’ diyenlerin demokratlığını hatırlamaya davet ediyorum. "Bir Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğunuz celladınıza aşık olmamaya davet ediyorum.” Herkesi Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz cellatımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA AÇTI Mesud Barzani: "Allah Bahçeli'ye hidayet verdi, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçti sanıyorduk"

Devlet Bahçeli: Süreçte adım adım sona yaklaşılmaktadır

Özgür Özel: "'Stockholm Sendromu' tabiriyle, DEM Partiyi kast etmedim"

Bakırhan'dan Özgür Özel'e tepki: Cellat defterini açacaksak hepiniz borçlu çıkarsınız

(EMK)