Erdoğan'dan Özel'e Özer yanıtı: Attığımız adımlardan geri durmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Özgür Özel’e teşekkür etti.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hitaben "Devlet Bey, feraset ve tecrübesiyle, akıl dolu cümleleriyle daima tarihe not düşen ve istikamet çizen bir liderdir. Kendisi vatan sevgisinin, millet sevgisinin, en önemlisi de cumhuriyetçiliğin ne olduğunu en çarpıcı şekilde ifade etmiştir” dedi.

Özel'e de takdirlerini ilettiğini söyleyen Erdoğan, "Siyasetimizi 23 yıllık bir gecikmeyle de olsa açık yüreklilikle desteklediği için Özel'e buradan teşekkür ediyorum. CHP'nin Özel'in başkanlığında kardeşliğin safında yer alacağına inanmak istiyorum” diye konuştu.

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Erdoğan, konuşmasının devamında ise Özel'i, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına gösterdiği tepki nedeniyle eleştirdi.

Erdoğan, Özel’in "Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz, ne size teslim oluruz" sözlerine "Coğrafyamız bir ateş çemberine dönüşmüşken terör örgütünün mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken bundan neden rahatsız oluyorsun? Tam aksi mevcut yönetime destek vereceksin. Attığımız adımlardan geri durmayacağız" yanıtını verdi.

Erdoğan, konuşmasının devamında özetle şunları söyledi: "Bölgemizde sınırlar yeniden çizilmek istenirken ezeli kardeşliğimizi ebedi olarak muhafaza etmek yolunda bizim asli muhatabımız, bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir. Sayın Özel, benim Kürt kardeşim artık 40 yıldır bölücü terör örgütü üzerinden sahnelenen oyunu, kurguyu görmektedir."

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(RT)