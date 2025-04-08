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Yayın Tarihi: 8 Nisan 2025 12:20
 ~ Son Güncelleme: 8 Nisan 2025 12:35
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Erdoğan'dan Özel'e 500 bin TL'lik "cuntacı" davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası açtı. Erdoğan ayrıca Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği iddiasıyla da suç duyurusunda bulundu.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin TL'lik "cuntacı" davası
*Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'cunta başkanı' sözleri gerekçesiyle 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Erdoğan ayrıca Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile 'cuntacı' vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

Özgür Özel: Seçilen Erdoğan'a değil cunta başkanı Erdoğan'a sesleniyorum
Özgür Özel: Seçilen Erdoğan'a değil cunta başkanı Erdoğan'a sesleniyorum
6 Nisan 2025

Özgür Özel ne demişti?

Özel, 6 Nisan'da yapılan CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'n ardından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecini "19 Mart darbe girişimi" olarak tanımlamış, Erdoğan'a da "cuntacı" demişti. 

Özel, konuşmasında şunları söylemişti:

"İmamoğlu'nun tutuklanacağından Trump'ın haberi vardı. 'Amerika'ya soruldu' açıklamaları var. Ne buradan ne oradan bir ses çıkıyor. Hepimiz biliyoruz ki bir irtibat da okyanusun ötesinde.

Erdoğan'a sesleniyorum, milletten oy alıp seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değil, darbeye kalkışan cunta başkanı Erdoğan'a sesleniyorum; çık ve kendinden sonraki cumhurbaşkanına, rakibine yapmaya çalıştığın darbeyi, Amerika'nın icazetini alıp almadığını, gözümüzün içine baka baka söyle.

İşine geldiğinde oraya buraya sataşan, 'mandacı, himayeci' diyen Erdoğan aslında Amerikan mandasının peşinde, Trump'ın himayesinin peşinde. Cunta başı, seni yapılacak ilk seçimde ne Amerika kurtarır ne Trump kurtarır."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
erdoğan recep tayyip erdogan
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