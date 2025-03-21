Erdoğan'dan Newroz mesajı: 21 Mart'ı bayram ilân etmeye var mısınız?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, AKP Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından organize edilen Newroz (Nevruz) programına katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.

Burada kendisini karşılayan protokol üyeleriyle sohbet eden Erdoğan'a, AKP Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu tarafından etkinliğe ilişkin bilgi verildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan, yumurta tokuşturdu.

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Ateşin üzerinden atladı

Erdoğan, daha sonra kongre merkezinin dışına kurulan etkinlik alanında meşaleyle Newroz ateşini yaktı. Ateşin üzerinden ilk olarak Zorlu, ardından da Erdoğan atladı.

Erdoğan, konuşmasında şöyle dedi:

"Sizin bu heyecanınızı görünce az önce Binali Bey'le de şöyle bir istişarede bulunduk. Bu istişare neticesinde burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı biz de şöyle dönüyorum arkaya bakıyorum. 'Baharın ve kardeşliğin bayramı' olarak ilân etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı burada, hep birlikte bu adımı atalım inşallah. Nevruz'a inananlar eğilmez. Biz dik duracağız dikleşmeyeceğiz.

"Nevruz belli bir etnik grubun değil, Alevi'si, Sünni'siyle Türk'ü ve Kürt'üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır. Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz. Kalplerimizde hüzünle uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan'ı tebrik ediyorum." (TY)