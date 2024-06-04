Erdoğan'dan mükerrer açıklamalar: "Aile tehdit altında, doğurun!"

Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından basın açıklaması yaptı.

Adliye binaları, personel alımları

Erdoğan "adalet hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi" kapsamında inşa edilen "adalet sarayları"nın yüzölçümleri hakkında bilgi aktardı. Bu arada 14 yeni cezaevi yapıldığını müjdeledi. Adalet Bakanlığına son bir yılda bin beşyüz hakim ve savcı ve 21 bin yardımcı personel alındığını söyledi.

Paketler

Erdoğan paketlerle "önemli değişikliklere imza [attıklarını]" iddia etti. 9'uncu Yargı Paketlerinin "hâlihazırda Meclis gündeminde" olduğunu hatırlattı.

Erdoğan "Reform irade[lerinin] somut sembolü olacak bazı hazırlıkların içinde [oldukları]"ndan söz etti. Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı ile "inşallah bu alanda beklentileri karşılayacaklarını" ve "adaletin, etkin, hızlı ve tarafsız bir şekilde işletilmesi için hiçbir fedakârlıktan çekinmeyece[klerini]" ileri sürdü.

Aile üzerine

Erdoğan "Toplumun temel direği olan aile kurumunun önemini daha iyi anladı[kları] günlerden geç[tiklerini]" ifade etti. Erdoğan'a göre "Aile müessesesi bir bütün olarak tarihinin en çetin sınavını veriyor, en ağır saldırılarına maruz kalıyor."

Erdoğan geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrasındaki demecinde olduğu gibi "Küresel kültürün cinsiyetsizleştirme politikalarını desteklediği ve teşvik ettiği"ne dair somut bir veriyle desteklenmeyen iddialar ileri sürdü ve insanlığı uyardı: "[...] cinsiyetsizleştirme politikaları insan neslini ve fıtratını tehdit eder boyutlara ulaştı. LGBT dayatması, faşizmi dahi aratır bir zorbalığa, baskıya ve toplumu yozlaştırma aracına dönüştü."

"Doğurun" çağrısı

AKP Genel Başkanı, "ekonomik zorluklar", "şehirleşme" ve "bireyselleşme" nedeniyle ailenin "ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini gör[düklerini]" iddia etti. 2023 doğum istatistiklerinin "haklılığı[nı] bir kez daha ortaya koy[duğunu]" söyleyen Erdoğan, doğum oranlarını yükseltmek üzere "aile kurumunu güçlendirecek, tehditler karşısında dirençli hâle getirecek pek çok çalışma yaptık[larını]" duyurdu. "Evlenecek çiftlere Aile ve Gençlik Fonu ile faizsiz kredi desteğinin yanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri ver[diklerini]" açıklayan Erdoğan fona "Bugüne kadar 9 bin 617 başvuru oldu[ğunu]" söyledi.

9 gün bayram tatili

Erdoğan her konuda sunduğu istatistiklerle, her alanda "rekorlar" kırıldığını iddia ettikten sonra tatil müjdesi verdi: "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki iki günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek dokuz günlük bir tatil imkânı sağlamış oluyoruz." dedi.

(AEK)