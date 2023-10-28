Erdoğan'dan İsrail'e: Gazze'nin bedelini ağır ödeyeceksiniz

AKP İstanbul İl Başkanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılara karşı "Büyük Filistin Mitingi” düzenledi.

Atatürk Havalimanı'nda yapılan mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldı.

Erdoğan, mitingde yaptığı konuşmada İsrail'e tepki gösterdi ve "İsrail açıkça savaş suçu işliyor" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının coşkusunu yaşarken bugün Gazze için yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız.

"Kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimiz gibi Gazze için de kıyamdayız.

"Maalesef ülkemin siyasileri içerisinde Hamas'ı Netanyahu'ya bırakan talihsizler var, Netanyahu nasıl teröristse Hamas da teröristmiş, yazıklar olsun.

"İsrail'e borcumuz yok"

"Hamas terör örgütü değildir dedim ya bundan İsrail çok rahatsız oldu, bunu söyleyeceğinizi biliyorduk, bunu bildiğimiz için de açık, net olarak ifade ettik.

"(İsrail) Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Onun için bu kadar rahat konuşuyoruz. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor.

"İsrailli yöneticilerin en üst seviyede dile getirdiği kavramların altını kazıyın, hepsinin içinden ülkemiz topraklarını da kapsayan ihanet haritası çıkar.

"Sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün"

"1947'de Gazze, Filistin neydi, bugün ne? İsrail sen buralara nasıl geldin? Nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün.

"Dün Ukrayna-Rusya savaşında katledilen siviller için timsah göz yaşları dökenler, bugün binlerce masum çocuğun ölümünü sessizce seyrediyor.

"Herkes biliyor ki İsrail bölgede sadece, günü geldiğinde feda edilecek bir piyondur.

"Ey Batı size sesleniyorum. Yeniden bir hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir gayretin içerisindeyseniz biliniz ki bu millet ölmedi.

"İsrail savaş suçu işliyor"

"Batı dünyası Gazze'deki çocuk, kadın, masum katliamını meşrulaştırmak için siyasetçisinden medyasına seferber oldu, İsrail açıkça savaş suçu işliyor.

"Gazze'deki katliamın en büyük sorumlusu işte bu Batı'dır. Gazze'de yaşanan katliam topyekün Batı'nın eseridir.

"Ne kadar çocuk, kadın, yaşlı ölmesi lazım ki siz ateşkesi ilan edin. Batı'nın günah defteri bir kez daha oyunu fersah fersah aşmıştır.



"Ey dünya! Bütün bu gerçekleri görüyorsunuz, BM Genel Sekreteri haykırıyor, ama duymuyorsunuz, sağır oldunuz, kör oldunuz.

"Açık bir katliam yürütülüyor"

"Gazze'de savunma değil açık, alçak bir katliam yürütülmektedir.Gazze halkını açlıkla, susuzlukla sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler.



"Zalimlerin Filistin halkının hayatından defolup gidecekleri günleri de göreceğiz. Zalimin zulmünün sonsuza kadar sürdüğü baki değildir.

"İsrail'in insan öldürme noktasında en ufak bir derdi yok. Açık ve net 'Biz öldürmeyi iyi biliriz' diyorlar ama bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz."

(RT)