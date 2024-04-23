Erdoğan'dan Irak ile operasyon açıklaması: Irak’ın da çıkarınadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'taki temaslarını tamamlayarak gece saatlerinde Türkiye’ye döndü.

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Irak ziyaretinde Cumhurbaşkanı Sayın Abdullatif Reşit ve Irak Başbakanı Sudani ile yapılan görüşmelerde" son dönemde ivme kazanan ikili ilişkilerin ele alındığını" ifade etti.

Erdoğan, özellikle PKK’ye karşı ortaklaşma, ticaret, ulaştırma, enerji gibi başlıklarda atılabilecek adımları değerlendirdiklerini söyledi.

Erdoğan, "PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilerek Irak'taki mevcudiyetinin sonlandırılması yönündeki beklentimizi bir kez daha vurguladık" dedi.

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"Irak'ın da istikrarına tehdit"

"Irak ile operasyon olur mu?" sorusuna Erdoğan "Tehdidin ortadan kaldırılması Irak’ın da çıkarınadır" yanıtını verdi ve ekledi:

"Irak'ta da Suriye'de de özellikle terör bataklığı sadece bizim çalışmamızla değil, buradaki her iki ülke yönetiminin müşterek gayretleriyle kurutulacaktır. Özellikle Irak ve Suriye'de yuvalanmış PKK/PYD/YPG ile ilgili mücadelemiz uzun yıllardır bildiğiniz gibi kapsamlı bir şekilde sürüyor. Bundan sonra da yine aynı kararlılıkla bu devam edecek. PKK/PYD/YPG terör örgütü Irak’ın da istikrarına, kalkınmasına, huzuruna bir tehdittir. Bu tehdidin ortadan kaldırılması Irak’ın da çıkarınadır. Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz. Biz bu konuda kararlıyız. Terörle ve terör örgütleriyle birlikte yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara meydanı asla bırakmayacağız."

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"Kritik bir eşiğe adım attık"

Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin de bilgi veren Erdoğan, "İmzaladığımız dörtlü mutabakat muhtırasıyla bu konuda kritik bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz. Ayrıca akdedilen 27 anlaşma ve mutabakat zaptlarıyla ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirdik. Stratejik çerçeveye ilişkin mutabakat muhtırası özellikle münasebetlerimizin gidişatına yön verecektir. Böylece ilişkilerimize kurumsal, yapıcı ve sonuç üreten bir hüviyet kazandırmaya yönelik de tarihi bir adım attık” diye konuştu.

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"PKK'ye karşı atabileceğimiz adımları aldık"

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi liderleri ile de “verimli görüşmeler” gerçekleştirdiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "Türkiye ile Irak Kürt Bölgesi arasındaki samimi dostluğu böylece bir kez daha yakından görme fırsatı bulduk. Irak Kürt bölgesel yönetimiyle tesis ettiğimiz iş birliğimizi ilerletme yönündeki irademiz bakidir. PKK tehdidine karşı atabileceğimiz adımları ele aldık. Terörle mücadelede elde edeceğimiz kalıcı başarıların bölgemizin güvenliği için kritik önemde olduğunu teyit ettik."

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Irak'n su talebi: Türkiye de su zengini değil

Irak’ın Fırat ve Dicle Nehirlerinden akıtılan su miktarı ile ilgili beklentilerine değinen Erdoğan, bu konuya ilişkin de şöyle konuştu: "Irak’ın su konusunda bizden talepleri bulunuyor. Bu noktada yapılması gereken dünyanın değişen iklim şartlarına uygun yeni planlar, programlar ortaya koymak ve suyun sürdürülebilir kullanımını temin etmektir. Akıldan çıkartmamak gerekir ki bizim de en az onlar kadar su konusunda sıkıntımız bulunuyor. Türkiye de su zengini değil ve su stresi yaşayan ülkeler kategorisinde. Yani, kısa süre içerisinde planlamalarımızı hayata geçiremezsek biz de su temini konusunda sorun yaşayabiliriz. Dolayısıyla temkinli adım atmamız gerekiyor. Bu doğrultuda yapılacak değerlendirmelerle bir ortak noktada buluşmak mümkün olabilir."

(RT)