Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) ilk incelemelerini hafta başında tamamladığını duyuran Erdoğan, soruşturma kapsamında 500 şüpheliden 136'sının tutuklandığını, yatırımcılara yapılan toplam ödemenin ise yaklaşık 161 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Soruşturmanın yakından takip edildiğini belirten Erdoğan, sürecin şeffaf biçimde yürütüldüğünü savundu.

Erdoğan, soruşturmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ekonomisine ve sermaye piyasalarımıza bu organize kötülüğü yapanlardan işledikleri cürümlerin hesabı tek tek sorulmaktadır."

Fon soruşturmalarında 75 kişiden 40,4 milyar lira tahsil edildi

Devlet Denetleme Kurulu ilk incelemelerini tamamladı

Fon soruşturmasında hem adli hem de idari süreçlerin sürdüğünü belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu'nun yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan, "Devlet Denetleme Kurulumuz ilk incelemelerini hafta başında tamamladı" dedi.

Cumhurbaşkanı, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada DDK'yi fon soruşturması için görevlendirdiğini, tasfiye sürecini koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu duyurmuştu.

Erdoğan, 5 Kasım'da Güney Kore ziyareti dönüşünde de soruşturmada rüşvet, usulsüzlük ve suistimal iddialarının araştırıldığını belirtmiş, beklenmedik kişilerin de soruşturmaya dahil olduğunu söylemişti.

500 şüpheli, 136 tutuklama

Soruşturmanın adli boyutuna ilişkin güncel rakamları da paylaşan Erdoğan, 500 şüpheliden 136'sı hakkında tutuklama kararı uygulandığını açıkladı.

Firari durumdaki şüpheliler hakkında gerekli takibatın sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, fon soruşturmasının Türkiye ekonomisine ve sermaye piyasalarına zarar veren işlemlerin ortaya çıkarılmasını amaçladığını söyledi.

Sermaye piyasalarındaki işlemler nedeniyle yürütülen soruşturmalarda, fonların değerlerinin yapay biçimde yükseltilmesi ve piyasa manipülasyonu iddiaları araştırılıyor.

Fon krizinde ikinci dosya: Özlale'den POLSAN iddiaları

"161 milyar liralık ödemede kamu kaynağı kullanılmadı"

Erdoğan, tasfiye kapsamına alınan fonların yatırımcılarına yapılan ödemelere de değindi.

Ara ödemelerde yaklaşık iki aylık sürede önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Cumhurbaşkanı, bugüne kadar yapılan toplam ödemenin yaklaşık 161 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Erdoğan, kamu kaynaklarının kullanılmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı yaklaşık 161 milyar liraya ulaştı. Bu tutarda bir lira hazine veya kamu kaynağı kullanılmamıştır."

Cumhurbaşkanı'nın verdiği bilgilere göre, tasfiye kapsamındaki 455 bin 758 yatırımcıdan 444 bin 987'sine en az bir ödeme yapıldı.

371 bin 21 yatırımcının ise net yatırım tutarını veya anaparasını geri aldığı açıklandı. Erdoğan, bu sayının toplam yatırımcıların yaklaşık yüzde 81'ine karşılık geldiğini belirtti.

Fonların tasfiye sürecinde, alacağı bir milyon liraya kadar olan yatırımcılara öncelik verildiğini aktaran Erdoğan, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar dahil 110 fonda ara ödeme sürecinin tamamlandığını söyledi.

Toplam 131 fonun 110'unda bir milyon liraya kadar olan ara ödemelerin tamamlandığını belirten Erdoğan, ödemelerin Hazine veya kamu bütçesinden karşılanmadığını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruşturma kapsamında yaklaşık 41 milyar liralık tutarın geri kazanıldığını da açıkladı.

Emekli aylıkları için de tarih verdi

Erdoğan, grup toplantısında emekli aylıklarına yönelik düzenleme hazırlıklarına da değindi.

Emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukların farkında olduklarını söyleyen Erdoğan, yaş ve prim gün sayısını dikkate alan bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı, 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayacağını söylediği düzenlemeyi TBMM'nin desteğiyle yılbaşından önce hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

(NÖ)