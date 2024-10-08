Erdoğan'dan erkek şiddetine gerekçe: Sapkın akımlar, uyuşturucu illeti, alkol belası...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, 4 Ekim günü İstanbul Fatih’te iki genç kadının erkek şiddeti sonucu öldürülmesini hatırlattı ve "nedenlerine" değindi.

Erkek şiddetini, uyuşturucu ve alkol kullanımıyla gerekçelendiren Erdoğan “Dijital platformlardan yayılan sapkın akımlar, uyuşturucu illeti, alkol belası televizyon dizilerinin özendirdiği mafya kültürü, infaz ve ıslah sistemindeki boşluklar, bu acıların yaşanmasında rol oynuyor” dedi.

AA’da yer alan habere göre Erdoğan konuşmasında şu noktalara dikkat çekti:

"Üniversitelerimizin kanunda yer alan görevlerini yaparken, gençlerimizin fikri tekamülleri ve karakter gelişimlerini de ihmal etmemesi mühimdir. Eğitim, ancak milli şuurla desteklendiği oranda başarılı olacaktır. Tarihini bilen, kendini bilen, özgüvenli nesiller yetiştirdiğimiz ölçüde, yarınlarımıza güvenle bakabiliriz. Gençlerimizin iyi eğitim almaları kadar vicdanlı, bilinçli, sorumluluk duygusuyla donatılmış olmalarını da aynı derecede önemsiyoruz.

“Son günlerde milletçe yüreğimizi yakan olaylara şahit oluyoruz. İstanbul'da gencecik bir polis memurumuz şehit edildi. Geçtiğimiz cuma günü ise iki genç kızımız vahşi cinayete kurban gitti. Kimi zaman dijital platformlardan yayılan cerahatin kimi zaman sapkın akımların kimi zaman dizilerin özendirdiği mafya kültürünün kimi zaman infaz sistemimizdeki boşlukların bu acıların yaşanmasında rol oynadığını görüyoruz. Bu vakaların ekseriyetinde fail de mağdur da gençlerimizden oluşuyor. Bu hadiselerin önüne geçecek adımları atmazsak Batılı ülkelerin sorunları ile bizim de yüzleşmemiz kaçınılmazdır.

“Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların, her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız. Gençleri sosyal medyadan korumalıyız. Onları popüler kültürün insafına bırakamayız. Teröre, uyuşturucuya, alkol bağımlığına, sapkın akımlara, suç çetelerine kaybettiğimiz her gencin vebali hepimizin üzerindedir.”