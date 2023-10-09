Erdoğan'dan emeklilere "hayat pahalılığı" yardımı: Bir sefere mahsus 5 bin TL

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Beştepe'deki olağan toplantısı sonrasındaki basın açıklamasında Erdoğan gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini açıkladı.

Erdoğan'ın değerlendirdiği konuların başında alındığı iddia edilen bütün önlemlere karşın dinmeyen enflasyon ve hayat pahalılığı vardı.

"Emeklilere bir sefere mahsus 5 bin TL"

Basın açıklamasında "enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin çabalarını sekteye uğrattığının farkında olduklarını" bildiren Erdoğan: "Bilhassa emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi bil[diğini]" iddia etti.

"Bunun yeni hazırlıklar yapmaları noktasında" bakanlara gerekli talimatları verdiğini söyleyen Erdoğan "[...] Kapsamlı değerlendirmelerin ardından [...]" 12,2 milyon emekliye "bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık[larını]" duyurdu.

"Bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler[in] kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olaca[ğını]" vaat eden AKP Genel Başkanı "yılbaşında emeklilerin durumunu tekrar gözden geçirecek[lerini]" söyledi.

"Enflasyonun ahlak teorisi"

Cumhurbaşkanı son zamanlarda sık sık tekrarladığı şekilde "enflasyonun ekonomik koşullardan" doğduğunu ama hayat pahalılığının "rasyonel olgularla bağlarını tamamen koparmışbir sıkıntı" olduğunu iddia etti. Bu sıkıntıyı "çözmek için özgün ve akılcı politikalara dayalı bir yol izl[ediklerini]" ileri sürdü.

Erdoğan "Bu meselenin üstesinden [...] hukuki ve idari tedbirler yanında asıl milletçe ve bireyler olarak topyekün ortaya koyacağımız ahlak, erdem, hak ve hakkaniyet esaslı bir duruş[la gelineceğine]" ilişkin yeni teorisini tekrarladı.

Fiyat artışlarını "son birkaç yıldır adeta bir histeri halinde süren fiyatlama davranışları" olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ekonomik ve mali sorunlarının yurt dışından geliştirilen gayretlerle ilişkili olduğunu ileri sürdü ve kararlılıkla mücadeleden söz etti: "[...] Ülkemizi kronik baş ağrısı olan faiz, kur, enflasyon üçgenine sıkıştırma gayretlerini bir kez daha boşa çıkarmakta kararlıyız."

Çözüm: Cezalar

Erdoğan bu kapsamda stokçuluk yapan ve haksız fiyat uygulamasına giden firmalar ile şahıslara toplam 222 milyon lira idari para cezası kesildiğini söyledi.

Sırayla gayrimenkul piyasasında "Konut ve kira sektöründe adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek piyasanın dengesini bozan fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar getir[eceklerini]" ileri sürdü. "Çimento ve hazır beton sektöründeki dengesiz fiyat artışları da yakın takibe alındı." dedi.

Erdoğan şimdiye kadar kestikleri "215 milyon lira ceza"nın yanında zincir marketler başta olmak üzere tüm esnafı, işletmeleri "yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet e[tti]."

(AEK)