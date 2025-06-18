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Yayın Tarihi: 18 Haziran 2025 15:09
 ~ Son Güncelleme: 18 Haziran 2025 15:45
2 dk Okuma

Erdoğan'dan 'düşman hukuku' çıkışı: Özel ve CHP etkin pişmanlıktan faydalanmalı

Erdoğan, grup toplantısında CHP’yi hedef alırken; ekonomi eleştirilerine ilişkin "Her şey güllük gülistanlık değil, hayat pahalılığının farkındayız" itirafında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan'dan 'düşman hukuku' çıkışı: Özel ve CHP etkin pişmanlıktan faydalanmalı
Fotoğraf: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının büyük bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, ana muhalefet partisini "düşman hukuku" uygulamakla suçladı.

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'Etkin pişmanlık' çağrısı

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul'a çöreklenmiş bir avuç haraminin güdümünden bir türlü çıkamayan ana muhalefetin durumu demokrasimize de Türk siyasetine de asla yakışmamaktadır.

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Ana muhalefetin durumu demokrasimize de Türk siyasetine de asla yakışmamaktadır. Bir düşman hukukundan bahsedilecekse asıl düşman hukuku budur. Sayın Özel ve CHP yönetiminin, yanlışta ısrar etmekten vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Bunun vakti çoktan gelmiştir.

Türkiye'nin ana muhalefet partisini mi yoksa entrikalarla ve ihanetlerle dolu bir pembe dizi mi seyrediyoruz inanın biz de karıştırır olduk. Türkiye gibi büyük ülkenin ana muhalefet partisinin aylardır 'kim kimin yüzüne tükürecek' tartışmasıyla meşgul olmasını, ülkemiz adına utanç verici buluyoruz."

'Hayat pahalılığı' itirafı

Erdoğan, diğer yandan CHP lideri Özgür Özel'in ekonomi eleştirilerine de yanıt verdi:

Özel çıkmış mazot şişesi üzerinden hesaplar yapıyor. Petrol istasyonu işlettiğini bilmiyordum, eczacı biliyordum. Selefi biraz daha maharetliydi. Özel'in matematiğinin iç açıcı olmadığı anlaşılıyor. Göreve geldiğimizde 184 liraydı asgari ücret. 170 litre mazot alınıyordu bununla. 4 kez aracını fullüyordu asgari ücretli. Bugün ise 445 litre mazot alınabiliyor ve arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor.

Asgari ücret alım gücünde ciddi iyileşme söz konusu ama bu her şey güllük gülistanlık demek değil. Hayat pahalılığının farkındayız. Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça, inşallah, 86 milyonun tamamının refahını, alım gücünü ve hayat standardını daha da yükselteceğiz. Hükümet olarak ekonomide de ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz."

'Ara zam' sorusu yanıtsız kaldı

Erdoğan, konuşmasının ardından Grup Toplantısı salonundan çıktı. Meclis kulisinde yürürken bir gazeteci, "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusunu yöneltti.

Erdoğan soruya cevaben iki kere, "Söyledim ya" dedi. Erdoğan, yürümeye devam ettiği sırada kendisine yönlendirilen "Emekli maaşı ile ilgili düzenleme olacak mı?" sorusuna da yanıtsız bırakmıştı.

Erdoğan, 12 Mart 2025'teki AKP Grup Toplantısı'nın ardından bir gazetecini, emekli ikramiyesi iyileştirecek mi sorusuna, "Daha ne olsun? Beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun" yanıtını vermişti. Bu yanıtı kamuoyunda tepki çekmişti.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel CHP erdoğan düşman hukuku ara zam etkin pişmanlık yasası
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