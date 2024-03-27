Erdoğan'dan Diyarbakır’da yarım saat süren miting: Ser saran ser çavan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü (31 Mart) yapılacak yerel seçimlere dört gün kala AKP'nin Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği seçim mitinginde konuştu.

14.07'de uçaktan inen Erdoğan 14.30'da miting alanında konuşmaya başladı.

Sözlerine, "Ser seran ser çavan, diyerek bizi bağrınıza bastınız" diye başlayan Erdoğan, daha sonra mitinge katılım oranını açıkladı.

Mitinge 70 bin kişinin katıldığını söyleyen Erdoğan, konuşmasında sık sık DEM Parti ve CHP'yi hedef aldı.

Mayıs 2023 seçimlerini hatırlatan Erdoğan, "Diyarbakır'da bu kardeşinize yüzde 28.5, CHP adayına yüzde 71.5 oy çıkmışsa durup üzerinde düşünmemiz lazım" dedi.

Araştırma: DEM Parti, Diyarbakır'da yüzde 31 farkla kazanıyor

Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:

"Bu kardeşiniz Diyarbakır'da yüzde 28.5 oy aldı"

"Sordum, bugün katılım ne kadar diye... Bugün 70 bin kişi alanda. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Bölgede İslam'a kapılarını açan Diyarbakır ile aynı mensuba sahip olmaktan gurur duyuyorum. Allah'ın izniyle, bu kardeşliği çıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Geçen mayıs ayı seçimlerinde Diyarbakır'da hem milletvekilliğinde hem cumhurbaşkanlığında arzu ettiğimiz oy oranlarına ulaşamadık ancak seçim sonucunun sizin de içinize sinmediğine inanıyorum. İşte bu alan onu söylüyor. Diyarbakır'da bu kardeşinize yüzde 28.5, CHP adayına yüzde 71.5 oy çıkmışsa durup üzerinde düşünmemiz lazım.

"Kürt kardeşlerimizin iradesi işporta pazarına çıktı"

CHP’ adayına yüzde 71 oy çıkmışsa durup üzerinde düşünmek lazım. Diyarbakır’ın iradesini götürüp CHP adayına payanda yapanların neyin projesi açık olduğu belli değil mi?

Tek sermayesi sizlerin oyları olan DEM, benim Kürt kardeşlerimizin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır. Bu pazarlıkta siyasi kazanım yok, eser ve hizmet derdi zaten yok. Sadece birilerinin ihtirasları uğruna yapılan kirli pazarlıklar var.

Bizim yaptığımız reformları beğenmeyip ortalığı ayağa kaldıranlar, CHP’nin ırkçılık kokan açıklamaları karşısında süt dökmüş kedi misali seslerini çıkarmıyorlar. Açık ve net söylüyorum. Kür kardeşlerim böyle bir aşağılanmayı bu şekilde yok sayılmayı asla hak etmiyor.

"Bizimle yol yürümek isteyen herkesle konuşuruz"

Siyaset, millete hizmet etmek, ülkenin sorunlarına diyalog yoluyla çözüm bulmak için yapılır. Biz zihni, vicdanı, özgür, ahlakı kamil herkesle oturur konuşuruz. Emperyalistlere kuklalık etmeyen herkesle oturur konuşuruz. Terörün her çeşidine mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz. Milletimizin birliğine, vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına saygı duyan herkesle oturur konuşuruz. Ülkenin kazanımlarıyla gururlanacak, kayıplarıyla üzülecek herkesle oturup konuşuruz. Türkiye Yüzyılı’nda bizimle yol yürümek isteyen herkesle oturup konuşuruz.

"Diyarbakır huzuru AK Parti döneminde görmedi mi?"

Diyarbakır huzuru da özgürlüğü de yatırımı da hizmeti de refahı da AK Parti döneminde görmedi mi? Onlar çukur eylemleriyle bu şehrin sembolü olan Sur'u mahvederken, biz meseleyi bitirmenin ve bölgenin inşa etmenin mücadelesini vermedik mi? Onlar Diyarbakır Cezaevi'nin edebiyatını yaparken biz burayı müzeye ve kültür merkezine dönüştürmedik mi?

Bu söylediklerimiz doğruysa gelin yeni dönemin kapılarını birlikte arayalım. El ele, gönül gönüle verip Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim. Bugün de Diyarbakır'a demokrasi ve kalkınma atılımlarının yeni safhasında desteğinizi istemek için geldik. 31 Mart seçimlerinde partiler yarışmıyor. Eser ve hizmet siyasetiyle pazarlık ve istismar siyasetidir. Siyaset millete hizmet etmek, ülkenin sorunlarına çözüm bulmak için yapılır."

Yaklaşık 24 dakika kadar konuşan Erdoğan, daha sonra Diyarbakır Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Erdoğan, konuşmasını "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız" diyerek bitirdi.

(RT)