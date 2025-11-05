Erdoğan'dan 'Demirtaş' sorusuna yanıt: Yargı ne derse ona her zaman uyarız

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının tamamlanmasının ardından Erdoğan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili soruya, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona her zaman uyarız" cevabını verdi.

Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır

Erdoğan, Grup Toplantısı'nda CHP'yi ve Genel Başkan Özgür Özel'i şu sözlerle hedef aldı:

"Cumhuriyet'i kuran ilk parti olduğunu iddia eden CHP'nin tezkereye karşı çıktığını gördük. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkenin ve milletin güvenliğini çok yakından ilgilendiren bir oylama yapıyor ama bakıyorsunuz, ülkenin ana muhalefet partisi saçma sapan argümanlarla, kendilerinin bile inanmadığı bir sürü bahanenin arkasına saklanarak buna karşı çıkıyor. Bunu anlamak ve kabul etmek mümkün değil. Önceki gün kabine sonrası basın toplantımızda söyledim. Sayın Özel, CHP'nin yanlışlarını düzeltme noktasında iyi bir sınav veremiyor."

"CHP ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacak"

"Daha önce yaptığı açıklamalar hilafına, ülkenin güvenliğine ve dış politikaya dair hususlarda, ne yazık ki, yerli ve milli duruş sergileyemiyor. Meydanlarda atıp tutmayı çok iyi biliyor fakat iş sözlerinin arkasında durmaya gelince, nedense aniden çark ediyor, hemen geri vitese takıyor. Biz, eskiden beri CHP’nin tutarsızlıklarına zaten alışığız. Dolayısıyla tezkereye 'hayır' demelerine şaşırmadık. Milletimiz de CHP'de iplerin kimin elinde olduğunu biliyor. Ancak siyaset otobanında bu kadar sık şerit ve fikir değiştirmek, CHP'ye iyi gelmeyebilir. Sayın Özel, böyle siyaset yapmaya devam ederse endişem o dur ki CHP ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır. Bunun sinyallerini şimdiden alıyoruz."

İmralı heyeti ziyareti

Süreç hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"Geçen hafta Meclis Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili sayın Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili sayın Mithat Sancar'ı Külliyemizde kabul ederek çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Sürecin büyük bir hassasiyetle yerine getirilmesi noktasında benzer kaygıları paylaştığımızı bir kez daha teyit ettik.

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da 5 Ağustos'tan bu yana yaptığı toplantılarla kuruluş misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Komisyon çatısı altında sürece dair tüm konuların tartışılmasını, kimsenin dışarıda bırakılmadan ilgili bütün tarafların dinlenmesini, aykırı da olsa farklı fikirlerin dile getirilmesini çok ama çok kıymetli buluyorum."

Bahçeli'ye teşekkür

Açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür eden Erdoğan, "Dünkü grup toplantısında yaptığı tarihi değerlendirmelerle başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere müflis zihniyetin bütün oyunlarını deşifre eden, bununla kalmayıp kirli heveslerini kursağında bırakan sayın Devlet Bahçeli'ye canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nu hedef aldı

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması hakkında da konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içini boşalttılar. Belediyeye işi düşen herkesi haraca bağladılar. Milyarlarca lirayı siyaseti dizayn etmek için seferber ettiler. Yetmedi, yabancı istihbarat örgütleriyle iş tuttular. İşte biz böyle bir zihniyete, böyle bir ihanet şebekesine gidip Türkiye'nin hasımlarıyla iş tutan bir anlayışa karşı ayakta duruyor, mücadele ediyor, aynı zamanda bu ülke için hizmet üretiyor."

Cumhur İttifakı mesajları

Cumhur İttifakı ile ilgili mesaj veren Erdoğan, "15 Temmuz gecesi kurulan Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açılmasına asla izin vermeyeceğiz. Aramızda çatırdama ve çatlak arayanları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(AB)