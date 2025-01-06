Erdoğan'dan dehşet senaryoları: "Gömdük, gömeriz..."

Erdoğan, yeni yılın ilk kabine toplantısı sonrasında düzenlediği basın açıklamasında toplantı sonuçlarını bir vaatler ve tehditler dizisiyle özetledi.

Beştepe'de 3 saat süren toplantının gündeminde AA'nın haberindeki sıralamaya göre, Filistin'deki İsrail saldırısı, enflasyon verilerinin değerlendirilmesi, deprem bölgesindeki imar çalışmaları, silahlanma ve savaş yatırımları, Suriye'deki gelişmeler, Kürt Sorunu, muhafazakar aile modeli dayatması, ve 5G altyapısının "millileştirilmesi" konuları yer aldı.

Toplumsal tartışma gündeminin merkezine yerleşmiş olan "Kürt Sorunu" ve "barış"a ilişkin hükümet yaklaşımı, Erdoğan'ın politik belirlemelerinin vaatler değil, tehditler kümesinde ve bir "dehşet senaryosu" üslubunda dile geldi.

AA'nın özetine göre, Erdoğan, bu konulara ilişkin hükümet poltikalarını yeni yasama dönemi açılışında Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği ve Kürt sorununun çözümüne ilişkin yaygın beklentilere kapı açan "barış" bağlamına değil "savaş" ve "terörle mücadele" bağlamına yerleştirdi.

Erdoğan "Gazze'de barış umutlarını yeşertmek"le başladığı konuşmasının Türkiye ve Suriye'deki çatışma süreçlerinin sonlandırılmasıyla ilgili bölümünde Suriye'deki Ahmed eş-Şara hükümetinin vasisi üslubuyla şunları söyledi:

"Bir gece ansızın..."

"Yeni Suriye yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde bir Suriye inşa etmeye çalıştığını, bunda da kararlı olduğunu görüyoruz [...] Suriye’nin parçalanmasına, hangi kisveyle olursa olsun üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda bir risk görürsek gerekli adımları süratle atarız." dedi.

Erdoğan, 2014'te Esad yönetiminin savunma ve güvenlik güçlerini çekerek boşalttığı bölgeye yönelik IŞİD saldırısını binlerce hayat kaybı pahasına püskürterek kendilerini Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi altında örgütleyen çok uluslu özgürlük ittifakını "DEAŞ tehdidini fırsata çevirip farklı hülyalar görenler" olarak tanımladı. "Tercihini terörden ve şiddetten yana kullananları bekleyen tek akıbet silahlarıyla birlikte toprağa gömülmektir. Açık söylüyorum, bunun önüne hiçbir güç geçemez." dedi. Erdoğan "olumlu görüşmeler" sürdürdüklerini teyit eden HTŞ ve SDG sözcülerini de karşısına aldı.

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"Türkiye, bekasını ve güvenliğini koruma noktasında nasıl tavizsiz bir iradeye sahip olduğunu pek çok kez göstermiştir. İş o raddeye varırsa yine bir gece ansızın gelebiliriz [...] Herkes hesabını buna göre yapmalıdır." dedi.

Erdoğan'ın tehditleri, ima yollu DEM Parti yöneticilerini de hedef aldı: "Bilhassa sorumluluk mevkiinde olanlar, ne provokasyonlara gelmeli ne de milleti provoke edecek cümleler kurmalıdır. Terör baronları adına milleti tehdit edenlere pabuç bırakmayacağımızı burada özellikle ifade etmek istiyorum. Kimi il ve ilçelerimizde açtıkları hendeklerle kantonculuk peşinde koşanları nasıl o çukurlara gömdüysek, bugün de aynı niyeti taşıyanlar çıkarsa bunun bedelini onlara misliyle ödetiriz."

Erdoğan Kuzey ve Doğu Suriye'ye askeri harekat hazırlıkları içinde olduklarını da ima edecek şekilde, "Bölücü örgüt ve Suriye’deki uzantıları için çember daralıyor. Dün ve önceki gün de söyledim, biz iktidar ve ittifak olarak terörsüz Türkiye hedefimizi, öyle veya böyle, ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu konudaki hüsnüniyetimizi ve güçlü irademizi kamuoyumuzla paylaştık. Elbette bunun suhulet ve sükûnetle olmasını temenni ederiz. Ama bu yol tıkanır veya dinamitlenirse işte o zaman devletimizin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu kullanmaktan da çekinmeyiz." dedi.