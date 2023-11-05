Erdoğan'dan CHP Kurultayı yorumu: Al birini vur diğerine

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rize’de Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Programı kapsamında Rize Valiliğini de ziyaret eden Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na dair açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA KAYBETTİ CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu

“Bay bay Kemal”

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel’i kast ederek şöyle dedi:

“Bay bay Kemal, terörist başı Demirtaş'a, Kavala'ya 'bay bay' dedi. Kazanan zat da Demirtaş ve Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine.”

“İsrail zulmü”

Erdoğan, Filistin-İsrail Savaşı’na dair ise şunları dedi:

"Gazze'deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Bu ahlâksız, vicdansız, alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine suçlarını haykırmak tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir.

“Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze'de dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur." (TY)